Júri de Iuri Sheik: mãe de vítima nega ex-namorada como pivô do crime

Durante o júri popular do influenciador Iuri Santos Abraão, conhecido como Iuri Sheik, acusado de matar William de Oliveira em 2019, a mãe da vítima, Nélia de Oliveira Vieira, contestou a versão da defesa de que Bianca Reis, ex-namorada de William, teria sido o motivo do desentendimento entre os dois homens.

Durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Nélia foi enfática ao negar que Bianca tenha tido qualquer responsabilidade pelo crime. “É, ele querendo distorcer tudo, atrapalhar — foi porque ele não tinha argumento. O que aconteceu foi em ambiente aberto, então todo mundo presenciou. E, quanto à Bianca, a gente... eu vou deixar uma coisa bem clara aqui: meu filho não era casado.”

Segundo a mãe de William, o relacionamento com Bianca Reis já estava consolidado à época do crime e não foi fruto de traição. “Ele tinha se separado e já estava tendo um outro relacionamento com a Bianca Reis, entendeu? Ela não foi pivô de nada. Parem de falar isso, parem! Simplesmente, gente, o assassino estava, digamos assim — posso dizer, né? — com o ego ferido, porque meu filho não o cumprimentou. Meu filho não aceitava o jeito que ele se comportava nas redes sociais.”

Nélia completou dizendo que o comportamento de Iuri contrariava os valores do filho: “Não gostava desse jeito dele agir, não respeitava ninguém. E, justamente, meu filho era o oposto dele.”

Ao final do depoimento, ela expressou confiança no desfecho do julgamento. “Deus ajude que sim. Deus ajude que sim. Se a justiça for cumprida, ele vai sair daqui algemado.”

Bianca questiona acusações

Durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, Bianca Reis, ex-namorada de William, negou veementemente ter sido amante dele, conforme alegado pela defesa de Iuri Sheik. Ela relatou que conheceu William no final de 2017, iniciando um relacionamento em 22 de abril de 2018, que durou até cerca de agosto daquele ano, com o contato finalizando por completo entre outubro e novembro.

“Que o motivo não vem ao caso, mas que a gente tinha um relacionamento, sim. A gente morava no Salvador Life, a gente tinha um contato, sim, e não existiu nada de traição.”

Sobre o relacionamento de William com Iuri, Bianca afirmou que o contato que mantinha com Iuri se dava pelo meio profissional, já que William trabalhava em festas como empresário de banda, e Iuri sempre estava presente nesses eventos.

“O contato que eu tinha com a Iuri era porque o William trabalhava em festa, era empresário de banda, e eu frequentava muito com ele, e Iuri sempre estava nesse meio. Por ser uma pessoa que eu conhecia, eu cumprimentava.”

Ela destacou que não compreende a motivação real do crime e que a única explicação que enxerga é a tentativa de Iuri de usar sua imagem para justificar o ato.

“Eu acho que foi o único motivo que ele tentou encaixar. Porque, como eu digo e repito, se todo mundo me perguntar qual foi o motivo, eu não sei dizer.”

Ela ainda relatou que as acusações de Iuri nas redes sociais, que expuseram seu nome e imagem, prejudicaram sua vida.

“Me mencionou nas redes sociais: meu nome, meu Instagram, foto minha. Eu tenho filha, eu tenho mãe, eu tenho minha vida. O erro foi dele, não foi meu. Me prejudicou também profissionalmente, com certeza. Graças a Deus, a empresa em que eu trabalho — eu sou supervisora comercial de uma empresa — e, graças a Deus, o meu respaldo e quem me conhece lá dentro, não chegou a me prejudicar pela minha postura e por quem eu sou lá. Só que poderia, sim, ter me prejudicado, manchado a minha imagem. Mas, graças a Deus, quem está ao meu redor sabe quem eu sou. E sabe que ele só está tentando agarrar alguma oportunidade de ser livre.”

Por fim, Bianca expressou seu desejo de que a justiça seja feita e sua confiança de que a verdade prevalecerá.

“Eu desejo com todas as forças que a justiça seja feita, e eu tenho certeza de que Deus não vai desamparar a gente.”

Iuri nega participação

Durante o julgamento, Iuri Sheik negou envolvimento no assassinato. Ele afirmou que havia sido convidado pela prefeitura para fazer presença VIP no evento, e que “infelizmente aconteceu o que aconteceu”, mas declarou: “Não matei ninguém”.

O influenciador está em liberdade desde setembro de 2020, após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) conceder habeas corpus.

Relembre o caso

O crime aconteceu na noite de 23 de junho de 2019, durante uma festa do tipo “paredão” em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo as investigações, a discussão começou depois que William teria se recusado a cumprimentar Iuri Sheik. O influenciador saiu do local e retornou pouco depois, momento em que teria atirado duas vezes contra William.

O ex-empresário da banda Black Style foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde ficou internado na UTI por três dias, mas não resistiu. Ele morreu no dia 26 de junho — mesma data em que Iuri se apresentou à polícia, acompanhado de advogados.