Iuri Sheik é absolvido por júri popular na Bahia

Empresário e criador de conteúdo, baiano enfrenta júri popular por crime ocorrido em 2019 - Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador Iuri Sheik foi absolvido após júri popular realizado nesta terça-feira, 20, no Fórum Desembargador Wilde Oliveira Lima, em Santo Antônio de Jesus, 193 km de Salvador. A decisão foi divulgada por volta das 19h, após 10 horas de julgamento.

Iuri estava sendo acusado de assassinar o empresário William Oliveira durante uma festa de São João em 2019. O caso ganhou grande repercussão na época, especialmente por envolver um dos primeiros influenciadores digitais da nova geração baiana.

Depois do resultado do júri, o empresário declarou que estava "aliviado" com a decisão, fez agradecimentos a Deus e ressaltou que foi orientado a não falar com a imprensa. "Falarei em um momento oportuno", destacou à imprensa.

O julgamento teve início às 8 horas desta terça-feira. O advogado do influencer ressaltou que "Iuri é, além de tudo, um ser humano, um homem como qualquer outra pessoa que, no momento de medo, só buscou se defender". "A gente tinha certeza que a justiça seria feita. A defesa foi a legítima defesa, o artigo 25 do Código Penal", declarou, em coletiva.



A defesa informou que vai recorrer da decisão do julgamento, que aconteceu quase seis anos após o crime.

Durante o júri, Iuri negou ter qualquer participação no assassinato de William Oliveira, afirmando: "Não matei ninguém" .

Crime aconteceu em 2019 | Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

O Portal A TARDE acompanhou in loco o júri popular de Iuri Sheik nesta terça-feira. A defesa do acusado alegava legítima defesa, enquanto a acusação buscava a pena máxima de 30 anos de prisão.

Assista ao momento da sentença:

Ex de vítima como pivô do crime

A defesa do influenciador disse que a motivação para o desentendimento entre ele William de Oliveira teria sido sua ex-namorada, Bianca Reis.

Em seu depoimento, Bianca negou ter sido amante de William como afirmado por Iuri. "Nunca fui amante de William. Sou mulher, nunca fui sustentada por homem nenhum", diz.

Ainda segundo Bianca, em janeiro de 2017, ela se relacionou com Iuri por dois dias após conhecê-lo durante a Lavagem do Bonfim.

Na ocasião, passou o fim de semana seguinte com ele e alguns amigos na praia. Bianca também relatou que começou a namorar William em 22 de abril de 2018, permanecendo com ele até outubro do mesmo ano. O casal se conheceu no final de 2017.

Depoimento de Iuri Sheik

"Quando ele encostou, já dei nele. Quando ele colou e perguntou: 'colé, homem?' Perguntei: 'colé, o quê?' E puxei a arma dele e 'atirei para baixo", afirmou Iuri Sheik, em referência ao momento do disparo.

O digital influencer sustentou que vinha sendo perseguido por William por conta de ciúmes envolvendo Bianca: "Ela estando com ele, eu pegava ela. Ela queria causar ciúme nele e ficava me chamando. Ele [William] já tinha esse ódio por causa de Bianca."

Ainda em depoimento, Iuri tentou se defender da acusação de ter atirado pelas costas: "Está repreendido! Eu ia fazer isso com o rapaz? Eu não atirei nas costas dele."

E completou: "Nunca tive intenção, lutei o tempo todo pela minha vida. Tinha a minha história, minha família. Sei que ele tinha mãe e tinha filhas, mas ele me perseguiu o tempo todo."

Relembre o caso Iuri Sheik

O crime aconteceu na noite de 23 de junho de 2019, durante uma festa do tipo “paredão” em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Segundo as investigações, a discussão começou depois que William teria se recusado a cumprimentar Iuri Sheik. O influenciador saiu do local e retornou pouco depois, momento em que teria atirado duas vezes contra William.

O ex-empresário da banda Black Style foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), onde ficou internado na UTI por três dias, mas não resistiu. Ele morreu no dia 26 de junho — mesma data em que Iuri se apresentou à polícia, acompanhado de advogados.