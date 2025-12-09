Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é assassinado uma semana após entrar em regime semiaberto na Bahia

Vítima foi surpreendido por atirador após deixar um restaurante

Luan Julião

Por Luan Julião

09/12/2025 - 13:35 h
Normewal Igor Ataíde Sampaio, 35 anos
Normewal Igor Ataíde Sampaio, 35 anos

Um homem de 35 anos, identificado como Normewal Igor Ataíde Sampaio, foi brutalmente assassinado por volta das 13h20 desta segunda-feira, 8, na Rua Itápolis, no bairro SIM, em Feira de Santana.

Informações apuradas pela reportagem apontam, que Normewal havia deixado recentemente o regime fechado e estaria cumprindo pena no semiaberto após uma condenação por homicídio registrada em 2018.

De acordo com a nota enviada pela Polícia Civil, a vítima caminhava acompanhada de duas mulheres após sair de um restaurante quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou os disparos. As testemunhas relataram que o suspeito fugiu logo após o ataque.

Ainda segundo a corporação, Normewal deveria retornar ao sistema prisional na noite desta segunda-feira, conforme registro feito na delegacia.

As guias para perícia e remoção foram expedidas, e a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana realiza diligências para identificar a autoria e motivação do crime.

x