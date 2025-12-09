Homem é assassinado uma semana após entrar em regime semiaberto na Bahia

Normewal Igor Ataíde Sampaio, 35 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem de 35 anos, identificado como Normewal Igor Ataíde Sampaio, foi brutalmente assassinado por volta das 13h20 desta segunda-feira, 8, na Rua Itápolis, no bairro SIM, em Feira de Santana.

Informações apuradas pela reportagem apontam, que Normewal havia deixado recentemente o regime fechado e estaria cumprindo pena no semiaberto após uma condenação por homicídio registrada em 2018.

De acordo com a nota enviada pela Polícia Civil, a vítima caminhava acompanhada de duas mulheres após sair de um restaurante quando foi surpreendida por um homem armado, que efetuou os disparos. As testemunhas relataram que o suspeito fugiu logo após o ataque.

Ainda segundo a corporação, Normewal deveria retornar ao sistema prisional na noite desta segunda-feira, conforme registro feito na delegacia.

As guias para perícia e remoção foram expedidas, e a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana realiza diligências para identificar a autoria e motivação do crime.

