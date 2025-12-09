Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Integrante do “Baralho do Crime” baiano é preso em São Paulo

O alvo era a carta “Oito de Espadas” que integra a ferramenta que reúne foragidos da Justiça estadual

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

09/12/2025 - 16:53 h
Patrick de Souza Silva, conhecido como “Patrick da Bomba”, preso em São Paulo
Patrick de Souza Silva, conhecido como “Patrick da Bomba”, preso em São Paulo -

O departamento investigativo da 4ª Delegacia de Homicídios (DH) de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) levou à prisão de Patrick de Souza Silva, conhecido como “Patrick da Bomba” e integrante do Baralho do Crime da SSP-BA (Secretaria de Segurança Pública da Bahia). Ele foi preso nesta terça-feira, 9, em São Paulo.

O alvo era a carta “Oito de Espadas” do Baralho do Crime, ferramenta que reúne foragidos da Justiça estadual. De acordo com investigações da Polícia Civil (PC), ele é apontado como um dos executores da morte do comerciante Jailson da Encarnação Moraes, que aconteceu em janeiro de 2022, no bairro Verdes Horizontes, em Camaçari.

De acordo com o inquérito, o crime teria sido cometido por conta de um desentendimento entre a vítima e a companheira de outro envolvido, identificado como o mandante do crime.

Somado a este caso, o investigado responde ao inquérito por um duplo homicídio e é apontado como integrante de uma organização criminosa, onde exercia a função de gerente do tráfico de drogas.

A Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari.

O homem está atualmente detido e aguarda os trâmites legais para o recebimento à Bahia. A localização e captura do foragido foram realizadas por equipes do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), em apoio às diligências da unidade de Homicídios de Camaçari, responsável pela identificação da autoria e representação pelas medidas cautelares.

Tags:

Bahia baralho do crime camaçari justiça prisão região metropolitana de salvador

x