INVESTIGAÇÃO
Saiba quem é o motorista que assumiu matar mulher trans com 'mata-leão'
Em depoimento, motorista confessou o crime
Por Leilane Teixeira
O homem suspeito de matar uma mulher trans na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, é um motorista por aplicativo de 19 anos, identificado como Sérgio Henrique Lima dos Santos.
A vítima foi assassinada na noite de sábado, 6, com o golpe "mata-leão". Após matar a jovem de 18 anos, identificada como Rhianna, ele levou o corpo dela para a delegacia, confessou o crime e foi liberado ao alegar legítima defesa. Já a família da mulher, cobra justiça.
Depoimento
Em depoimento, Sérgio Henrique contou que buscou Rhianna para ter relações sexuais e, ao levá-la de volta para casa, houve uma discussão. Segundo ele:
- a vítima teria ameaçado expor a relação dos dois e acusá-lo de estupro.
- o golpe "mata-leão" foi dado após Rhianna fazer um movimento indicando que pegaria algum objeto na bolsa.
- Após golpeá-la, Sérgio Henrique dirigiu até a delegacia e pediu socorro para os policiais
A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) emitiu uma nota informando que irá acompanhar o caso e cobrar celeridade nas investigações.
Em nota, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) informou que acompanha as investigações conduzidas pela Polícia Civil, e que vai requisitar informações necessárias para adotar as providências cabíveis.
