Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO

Saiba quem é o motorista que assumiu matar mulher trans com 'mata-leão'

Em depoimento, motorista confessou o crime

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/12/2025 - 18:21 h
Imagem ilustrativa da imagem Saiba quem é o motorista que assumiu matar mulher trans com 'mata-leão'
-

O homem suspeito de matar uma mulher trans na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, é um motorista por aplicativo de 19 anos, identificado como Sérgio Henrique Lima dos Santos.

A vítima foi assassinada na noite de sábado, 6, com o golpe "mata-leão". Após matar a jovem de 18 anos, identificada como Rhianna, ele levou o corpo dela para a delegacia, confessou o crime e foi liberado ao alegar legítima defesa. Já a família da mulher, cobra justiça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Depoimento

Em depoimento, Sérgio Henrique contou que buscou Rhianna para ter relações sexuais e, ao levá-la de volta para casa, houve uma discussão. Segundo ele:

  • a vítima teria ameaçado expor a relação dos dois e acusá-lo de estupro.
  • o golpe "mata-leão" foi dado após Rhianna fazer um movimento indicando que pegaria algum objeto na bolsa.
  • Após golpeá-la, Sérgio Henrique dirigiu até a delegacia e pediu socorro para os policiais

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH) emitiu uma nota informando que irá acompanhar o caso e cobrar celeridade nas investigações.

Em nota, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) informou que acompanha as investigações conduzidas pela Polícia Civil, e que vai requisitar informações necessárias para adotar as providências cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Caso Policial crime investigação Luís Eduardo Magalhães Motorista por aplicativo Polícia suspeito transexualidade

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x