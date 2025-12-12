Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Homem apontado com chefe de facção que matou barman na Bahia é preso

Grupo comandado pelo suspeito é invesitgado pelo assassinato do barman Diego Alves Mendes Queiroz

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

12/12/2025 - 16:19 h
Homem apontado como chefe de facção na Bahia é preso em Goiás
Homem apontado como chefe de facção na Bahia é preso em Goiás -

Um homem apontado como chefe de uma facção na Bahia foi preso nesta quinta-feira, 11, em Goiás. Ele é investigado pela Polícia Civil (PC) por comandar o grupo criminoso que assassinou um barman na Bahia em 2023.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso comandado pelo investigado assassinou o barman Diego Alves Mendes Queiroz, em 5 de junho de 2023, na cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste baiano.

A polícia informou que o suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara Criminal de Santa Maria da Vitória e era considerado um criminoso de alta periculosidade.

O homem preso foi identificado como Mateus Francisco de Souza, conhecido como "Jubileu" de acordo com informações da TV Oeste.

Mateus Francisco de Souza, conhecido como "Jubileu"
Mateus Francisco de Souza, conhecido como "Jubileu" | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Relembre o caso

O barman Diego Alves Mendes Queiroz foi emboscado e morto a tiros, além dele, uma outra vítima também foi atingida, porém sobreviveu à tentativa de homicídio.

As investigações apontaram que o crime foi motivado por disputas e dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

A prisão aconteceu após uma ação em conjunto de inteligência entre as forças policiais da Bahia e de Goiás. O investigado foi encontrado no setor Guaíra, em Águas Lindas, e abordado enquanto dirigia um veículo. Ele está à disposição da Justiça.

x