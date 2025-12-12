POLÍCIA
Homem apontado com chefe de facção que matou barman na Bahia é preso
Grupo comandado pelo suspeito é invesitgado pelo assassinato do barman Diego Alves Mendes Queiroz
Um homem apontado como chefe de uma facção na Bahia foi preso nesta quinta-feira, 11, em Goiás. Ele é investigado pela Polícia Civil (PC) por comandar o grupo criminoso que assassinou um barman na Bahia em 2023.
De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso comandado pelo investigado assassinou o barman Diego Alves Mendes Queiroz, em 5 de junho de 2023, na cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste baiano.
A polícia informou que o suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara Criminal de Santa Maria da Vitória e era considerado um criminoso de alta periculosidade.
O homem preso foi identificado como Mateus Francisco de Souza, conhecido como "Jubileu" de acordo com informações da TV Oeste.
Relembre o caso
O barman Diego Alves Mendes Queiroz foi emboscado e morto a tiros, além dele, uma outra vítima também foi atingida, porém sobreviveu à tentativa de homicídio.
As investigações apontaram que o crime foi motivado por disputas e dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.
A prisão aconteceu após uma ação em conjunto de inteligência entre as forças policiais da Bahia e de Goiás. O investigado foi encontrado no setor Guaíra, em Águas Lindas, e abordado enquanto dirigia um veículo. Ele está à disposição da Justiça.
