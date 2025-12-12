Mulher é brutalmente assassinada em “tribunal do crime” do PCC

Primeiro Comando da Capital (PCC) - Foto: Reprodução

Uma investigação da Polícia Civil de Boa Vista levou à prisão de quatro homens suspeitos de participar do assassinato de Amanda Cristina Dias Maciel, de 28 anos. A jovem foi executada em um “tribunal do crime” conduzido por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), no bairro Laura Moreira, zona Oeste da capital, no dia 5 de dezembro.

O termo é usado pelas forças de segurança para descrever julgamentos clandestinos realizados por facções criminosas. No caso de Amanda, os investigadores apontam que a morte dela está ligada à disputa territorial e ao controle do tráfico de drogas entre grupos rivais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o delegado João Evangelista, titular da Delegacia Geral de Homicídios (DGH), o homicídio foi planejado e executado de forma organizada, com cada participante desempenhando um papel definido no crime. A partir do momento em que o corpo foi encontrado, equipes passaram a ouvir testemunhas e realizar diligências que permitiram reconstruir a ação da quadrilha.

O avanço das apurações possibilitou que os agentes mapeassem a atuação dos suspeitos e deflagrassem uma operação que culminou na prisão de três envolvidos nesta quinta-feira, 11. As capturas ocorreram nos bairros São Bento e Cidade Satélite, no Residencial Vila Jardim. Um dos investigados tentou fugir pulando muros de casas vizinhas, mas acabou alcançado pelos policiais.

Uma pistola calibre 9 mm foi apreendida com o grupo, e a polícia trabalha com a hipótese de que a arma tenha sido utilizada no crime e em outros homicídios. Entre os detidos está um homem de 26 anos, já condenado a 46 anos de prisão por participação em outro “tribunal do crime”, além de possuir diversas passagens por diferentes delitos. Para o delegado, a reincidência e o vínculo do suspeito com a mesma facção reforçam a gravidade do caso.

O primeiro envolvido havia sido capturado no dia 9 de dezembro, também no bairro São Bento, durante uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). Ele foi preso quatro dias após a localização do corpo de Amanda.

Os três detidos na quinta-feira foram autuados em flagrante por homicídio qualificado — por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima —, além de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles passaram por audiência de custódia nesta sexta-feira (12).

A operação foi conduzida pelo delegado João Evangelista, com apoio do Departamento de Inteligência (Deint) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e da Polícia Militar.