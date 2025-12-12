POLÍCIA
Homem é preso por venda ilegal de canetas emagrecedoras na Bahia
Produtos não tinham comprovação de origem lícita
Por Luiza Nascimento
Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, 11, por suspeita de armazenar e comercializar canetas emagrecedoras ilegalmente. O caso aconteceu no bairro Queimadinha, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.
As diligências foram iniciadas após denúncia uma anônima informar que suspeitos estariam comercializando medicação tirzepartida, substância que contém princípios ativos do medicamento.
A investigação
A Polícia Civil da Bahia, por meio da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), identificou e abordou o suspeito, que mantinha unidades do produto dentro do veículo, sem qualquer comprovação de origem lícita ou autorização regulatória.
O homem foi conduzido à unidade policial, realizou os exames legais e está a disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguirão para identificar possíveis partícipes e rastrear a cadeia de distribuição clandestina do produto.
