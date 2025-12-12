Homem é preso por venda ilegal de canetas emagrecedoras na Bahia

- Foto: Divulgação/ASCOM/PCBA

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, 11, por suspeita de armazenar e comercializar canetas emagrecedoras ilegalmente. O caso aconteceu no bairro Queimadinha, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

As diligências foram iniciadas após denúncia uma anônima informar que suspeitos estariam comercializando medicação tirzepartida, substância que contém princípios ativos do medicamento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A investigação

A Polícia Civil da Bahia, por meio da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), identificou e abordou o suspeito, que mantinha unidades do produto dentro do veículo, sem qualquer comprovação de origem lícita ou autorização regulatória.

O homem foi conduzido à unidade policial, realizou os exames legais e está a disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguirão para identificar possíveis partícipes e rastrear a cadeia de distribuição clandestina do produto.