Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é preso por venda ilegal de canetas emagrecedoras na Bahia

Produtos não tinham comprovação de origem lícita

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

12/12/2025 - 13:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Homem é preso por venda ilegal de canetas emagrecedoras na Bahia
-

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira, 11, por suspeita de armazenar e comercializar canetas emagrecedoras ilegalmente. O caso aconteceu no bairro Queimadinha, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

As diligências foram iniciadas após denúncia uma anônima informar que suspeitos estariam comercializando medicação tirzepartida, substância que contém princípios ativos do medicamento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A investigação

Leia Também:

Canetas emagrecedoras: quadrilha que mira farmácias é alvo de operação em Salvador
Canetas emagrecedoras são proibidas no Brasil; veja lista
Em família: filho roubava canetas emagrecedoras e mãe vendia em Salvador

A Polícia Civil da Bahia, por meio da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), identificou e abordou o suspeito, que mantinha unidades do produto dentro do veículo, sem qualquer comprovação de origem lícita ou autorização regulatória.

O homem foi conduzido à unidade policial, realizou os exames legais e está a disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguirão para identificar possíveis partícipes e rastrear a cadeia de distribuição clandestina do produto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

canetas emagrecedoras feira de santana investigação criminal medicamentos ilegais Polícia Civil prisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x