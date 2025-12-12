Idoso de 72 anos é encontrado morto em área rural no interior da Bahia

Caso segue sob investigação - Foto: Reprodução

Um idoso identificado como José Antônio Ferreira de Lima, de 72 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 11, na Estrada do Poço do Jacu, localizada no distrito de Magalhães, zona rural de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia.

Inicialmente, informações preliminares apontavam que o corpo apresentava sinais de violência, o que levantou a suspeita de crime. No entanto, a versão foi atualizada após a chegada das equipes oficiais ao local.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 67ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem, encontraram o corpo do idoso caído ao solo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e remoção.

A Polícia Civil, por sua vez, esclareceu que equipes da Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos e do DPT constataram, preliminarmente, a ausência de sinais de violência no cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido à necropsia para definição da causa da morte.

O caso segue sob investigação.