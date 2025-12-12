POLÍCIA
Idoso de 72 anos é encontrado morto em área rural no interior da Bahia
Corpo foi removido ao IML, onde passará por exames para confirmar causa da morte
Por Luan Julião
Um idoso identificado como José Antônio Ferreira de Lima, de 72 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 11, na Estrada do Poço do Jacu, localizada no distrito de Magalhães, zona rural de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia.
Inicialmente, informações preliminares apontavam que o corpo apresentava sinais de violência, o que levantou a suspeita de crime. No entanto, a versão foi atualizada após a chegada das equipes oficiais ao local.
Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 67ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem, encontraram o corpo do idoso caído ao solo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e remoção.
A Polícia Civil, por sua vez, esclareceu que equipes da Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos e do DPT constataram, preliminarmente, a ausência de sinais de violência no cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido à necropsia para definição da causa da morte.
O caso segue sob investigação.
