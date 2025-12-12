Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Idoso de 72 anos é encontrado morto em área rural no interior da Bahia

Corpo foi removido ao IML, onde passará por exames para confirmar causa da morte

Luan Julião

Por Luan Julião

12/12/2025 - 13:57 h
Caso segue sob investigação
Caso segue sob investigação -

Um idoso identificado como José Antônio Ferreira de Lima, de 72 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira, 11, na Estrada do Poço do Jacu, localizada no distrito de Magalhães, zona rural de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia.

Inicialmente, informações preliminares apontavam que o corpo apresentava sinais de violência, o que levantou a suspeita de crime. No entanto, a versão foi atualizada após a chegada das equipes oficiais ao local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 67ª CIPM foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem, encontraram o corpo do idoso caído ao solo. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para perícia e remoção.

Leia Também:

Homem é preso por venda ilegal de canetas emagrecedoras na Bahia
Mulher é morta com facada após ter apartamento invadido na Bahia
Quatro PMs presos por execução de homem em bar na Bahia

A Polícia Civil, por sua vez, esclareceu que equipes da Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos e do DPT constataram, preliminarmente, a ausência de sinais de violência no cadáver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido à necropsia para definição da causa da morte.

O caso segue sob investigação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime idoso investigação Morte Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso segue sob investigação
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Caso segue sob investigação
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Caso segue sob investigação
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Caso segue sob investigação
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x