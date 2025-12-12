POLÍCIA
Mulher é morta com facada após ter apartamento invadido na Bahia
Crime ocorreu em Luís Eduardo Magalhães
Por Victoria Isabel
Uma mulher de 29 anos foi presa na manhã desta sexta-feira, 12, após invadir o apartamento de outra mulher e matá-la com uma facada em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.
A vítima, identificada como Andresa Vicente, dormia ao lado de um homem de 30 anos quando foi atacada com um golpe de faca no peito. Ela chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas já estava sem vida ao dar entrada na unidade.
O homem relatou à polícia que mantinha relações afetivas tanto com Andresa quanto com a suspeita, sem especificar o tipo de vínculo. Ele contou ainda que tentou impedir o ataque, entrou em luta corporal com a agressora e conseguiu desarmá-la, momento em que ela fugiu do local. As informações são do g1.
Após buscas na região, a suspeita foi localizada, confessou o homicídio e foi conduzida para a delegacia de Luís Eduardo Magalhães, onde permanece à disposição da Justiça.
