Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher é morta com facada após ter apartamento invadido na Bahia

Crime ocorreu em Luís Eduardo Magalhães

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/12/2025 - 12:17 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Uma mulher de 29 anos foi presa na manhã desta sexta-feira, 12, após invadir o apartamento de outra mulher e matá-la com uma facada em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia.

A vítima, identificada como Andresa Vicente, dormia ao lado de um homem de 30 anos quando foi atacada com um golpe de faca no peito. Ela chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas já estava sem vida ao dar entrada na unidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O homem relatou à polícia que mantinha relações afetivas tanto com Andresa quanto com a suspeita, sem especificar o tipo de vínculo. Ele contou ainda que tentou impedir o ataque, entrou em luta corporal com a agressora e conseguiu desarmá-la, momento em que ela fugiu do local. As informações são do g1.

Leia Também:

Quatro PMs presos por execução de homem em bar na Bahia
Três homens que espancaram e mataram jovem em Salvador são presos
Bahia aposta em nova ferramenta para capturar agressores de mulheres

Após buscas na região, a suspeita foi localizada, confessou o homicídio e foi conduzida para a delegacia de Luís Eduardo Magalhães, onde permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ciúmes HOMICÍDIO polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x