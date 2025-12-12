Menu
Três homens que espancaram e mataram jovem em Salvador são presos

Crime aconteceu em 7 de novembro deste ano

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/12/2025 - 10:35 h | Atualizada em 12/12/2025 - 10:47
Imagem ilustrativa da imagem Três homens que espancaram e mataram jovem em Salvador são presos
-

Um trio suspeito de perseguir e matar George, um jovem de 19 anos, a pauladas no dia 7 de novembro deste ano, em Salvador, foi preso na manhã desta sexta-feira, 12, no bairro de Pirajá.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima tentou fugir pela Avenida Gal Costa, mas foi alcançada pelos agressores. Após ser imobilizado, o jovem foi brutalmente espancado com pedaços de madeira e morreu no local.

As prisões foram efetuadas por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores cumpriram três mandados de prisão contra homens de 18, 21 e 26 anos, localizados em Pirajá durante a operação desta manhã.

Após a captura, os suspeitos passaram por exames de corpo de delito e foram encaminhados à carceragem da unidade policial, onde permanecem à disposição da Justiça.

A motivação do crime ainda é desconhecida e segue sob investigação.

HOMICÍDIO investigação policial justiça prisão Salvador violência

x