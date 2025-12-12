Operação bloqueia R$ 45 milhões de organização criminosa em Salvador

- Foto: Divulgação/Polícia Federal

Uma organização criminosa especializada no comércio irregular de eletrônicos importados foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Federal, na manhã desta sexta-feira, 12, em Salvador. A Putridum Malum 5 cumpriu 10 mandados de busca e apreensão contra pessoas físicas e jurídicas.

O grupo também é investigado pela ocultação de valores através de mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro. A investigação bloqueou R$ 45 milhões.

Os investigados irão responder pelo crime de descaminho.

Edições anteriores da Putridum Malum

Em 28 de outubro, a terceira fase da operação contra comércio irregular de eletrônicos e lavagem de dinheiro em Salvador, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão. Entre os itens resgatados estavam mouses, fones de ouvido, smartphones e relógios.

A operação tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, especializada no comércio irregular de eletrônicos importados e na ocultação de valores através mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro.

Já em São Paulo (SP), na mesma operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estavam pessoas físicas e jurídicas que tiveram, no total, cerca de R$ 76 milhões bloqueados em contas.