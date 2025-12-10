Menu
OPERAÇÃO ORION SCORPII

OPERAÇÃO ORION SCORPII

Armas e munições: megaoperação mira rede clandestina na Bahia

Mandados são cumpridos em sete municípios baianos, Minas Gerais e Goiás

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

10/12/2025 - 6:59 h
A operação é resultado de um ano de investigações
A operação é resultado de um ano de investigações -

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 10, a Operação Orion Scorpii, voltada ao cumprimento de mandados judiciais contra suspeitos de comércio irregular de armas e munições e organização criminosa em sete municípios da Bahia, além de ações integradas nos estados de Minas Gerais e Goiás, onde também foram identificados integrantes ou conexões do esquema.

Segundo a corporação, a operação é resultado de um ano de investigações, que apontaram a atuação de um grupo estruturado responsável pela aquisição, distribuição e venda ilegal de armamentos em diferentes regiões do estado.

De acordo com a PC, o trabalho investigativo envolveu cruzamento de dados, uso de ferramentas de inteligência e monitoramento tecnológico que permitiram traçar o funcionamento da rede criminosa e identificar os alvos.

O objetivo principal é interromper o fluxo ilegal de armas e munições, enfraquecer o poder de fogo de grupos criminosos e contribuir para a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no estado.

Ao todo, 120 policiais civis participam da operação, distribuídos em equipes especializadas do Draco. A ação conta ainda com o apoio da Coordenação de Fiscalização de Produtos Controlados (CFPC), da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste) e das Polícias Civis de Goiás e Minas Gerais, reforçando a cooperação interestadual contra o tráfico de armas.

A ação é realizada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e coordenada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

x