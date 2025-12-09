Homem é esfaqueado dentro de casa durante briga no Garcia

Polícia Militar/Ilustrativa - Foto: Divulgação

Um homem foi esfaqueado no fim da manhã desta terça-feira, 10, dentro da própria casa, na Rua do Campinho, no bairro do Garcia, em Salvador.

Segundo familiares, a vítima, identificada apenas pelo apelido de "Lula", havia discutido no início da tarde com um amigo. Horas depois, o suspeito teria retornado ao local, invadido a residência e atacado a vítima enquanto ela cochilava na cama.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pedido de socorro

Populares informaram que Lula conseguiu sair do imóvel e pediu ajuda. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. De acordo com a família, ele perdeu muito sangue, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados, mas o suspeito não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.