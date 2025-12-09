Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Homem é esfaqueado dentro de casa durante briga no Garcia

A vítima, identificada apenas pelo apelido de "Lula", discutiu com um amigo

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

09/12/2025 - 22:35 h
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um homem foi esfaqueado no fim da manhã desta terça-feira, 10, dentro da própria casa, na Rua do Campinho, no bairro do Garcia, em Salvador.

Segundo familiares, a vítima, identificada apenas pelo apelido de "Lula", havia discutido no início da tarde com um amigo. Horas depois, o suspeito teria retornado ao local, invadido a residência e atacado a vítima enquanto ela cochilava na cama.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Alvo de operação da PF, médico baiano causa nova polêmica ao tomar posse na Academia Brasileira de Ciências
Bahia terá Baralho do Crime Lilás em combate à violência contra mulher
Bahia tem cinco nomes na lista de criminosos mais procurados do Brasil

Pedido de socorro

Populares informaram que Lula conseguiu sair do imóvel e pediu ajuda. O homem foi socorrido e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internado. De acordo com a família, ele perdeu muito sangue, mas seu estado de saúde é considerado estável.

Policiais do 18º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados, mas o suspeito não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esfaqueamento Garcia hge Polícia Salvador Tentativa de Homicídio violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x