Comércio de eletrônicos é alvo de operação com bloqueio de R$ 76 mi
Em Salvador, Putridum Malum cumpriu sete mandados de busca e apreensão
Por Luiza Nascimento
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 28, a Operação Putridum Malum III, contra comércio irregular de eletrônicos e lavagem de dinheiro. Em Salvador, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão.
Entre os itens resgatados estavam mouses, fones de ouvido, smartphones e relógios.
A operação tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, especializada no comércio irregular de eletrônicos importados e na ocultação de valores através mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro.
Já em São Paulo (SP), na mesma operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estavam pessoas físicas e jurídicas que tiveram, no total, cerca de R$ 76 milhões bloqueados em contas.
Crime de descaminho
Os investigados irão responder pelo crime de descaminho, configurado por iludir o pagamento de tributos devidos pela entrada, saída ou consumo de mercadorias lícitas no país.
A pena prevista é de 1 a 4 anos de reclusão.
