Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Comércio de eletrônicos é alvo de operação com bloqueio de R$ 76 mi

Em Salvador, Putridum Malum cumpriu sete mandados de busca e apreensão

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/11/2025 - 9:58 h | Atualizada em 28/11/2025 - 10:46
Imagem ilustrativa da imagem Comércio de eletrônicos é alvo de operação com bloqueio de R$ 76 mi
-

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 28, a Operação Putridum Malum III, contra comércio irregular de eletrônicos e lavagem de dinheiro. Em Salvador, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão.

Entre os itens resgatados estavam mouses, fones de ouvido, smartphones e relógios.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A operação tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, especializada no comércio irregular de eletrônicos importados e na ocultação de valores através mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro.

Já em São Paulo (SP), na mesma operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estavam pessoas físicas e jurídicas que tiveram, no total, cerca de R$ 76 milhões bloqueados em contas.

Leia Também:

Polícia Federal cumpre mandado sobre possível vazamento do ENEM
Polícia Federal abre inquérito para investigar divulgação indevida do Enem
Crime organizado de imigração é alvo da polícia federal em Salvador

Crime de descaminho

Os investigados irão responder pelo crime de descaminho, configurado por iludir o pagamento de tributos devidos pela entrada, saída ou consumo de mercadorias lícitas no país.

A pena prevista é de 1 a 4 anos de reclusão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

comércio irregular lavagem de dinheiro Operação Putridum Malum polícia federal Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x