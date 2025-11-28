Comércio de eletrônicos é alvo de operação com bloqueio de R$ 76 mi

- Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 28, a Operação Putridum Malum III, contra comércio irregular de eletrônicos e lavagem de dinheiro. Em Salvador, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão.

Entre os itens resgatados estavam mouses, fones de ouvido, smartphones e relógios.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A operação tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa altamente estruturada, especializada no comércio irregular de eletrônicos importados e na ocultação de valores através mecanismos sofisticados de lavagem de dinheiro.

Já em São Paulo (SP), na mesma operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estavam pessoas físicas e jurídicas que tiveram, no total, cerca de R$ 76 milhões bloqueados em contas.

Crime de descaminho

Os investigados irão responder pelo crime de descaminho, configurado por iludir o pagamento de tributos devidos pela entrada, saída ou consumo de mercadorias lícitas no país.

A pena prevista é de 1 a 4 anos de reclusão.