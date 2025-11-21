Menu
BRASIL

Polícia Federal abre inquérito para investigar divulgação indevida do Enem

PF ainda monitora os materiais expostos por estudantes

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

21/11/2025 - 14:54 h
PF tem inquérito para investigar vazamento do Enem
PF tem inquérito para investigar vazamento do Enem -

A Polícia Federal (PF) abriu um inquérito, na última quarta-feira, 19, para investigar uma possível “divulgação indevida” das questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano de 2025.

A queixa, encaminhada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), aconteceu depois de estudantes denunciarem uma transmissão ao vivo feita no Youtube que aconteceu cinco dias antes da prova que apresentava questões quase idênticas a, ao menos, três que foram efetivamente cobradas no exame.

“A Polícia Federal informa que instaurou procedimento de polícia judiciária após comunicação formal encaminhada pelo Inep sobre a possível divulgação indevida de questões do Enem 2025. A Polícia Federal assegura que todas as providências técnicas seguem em curso, com rigor e transparência, para o completo esclarecimento dos fatos”, comunicou a instituição.

A live que levantou as suspeitas foi feita pelo estudante de medicina Edcley de Souza Teixeira. Ele já recebeu um prêmio de R$ 5 mil do Ministério da Educação depois de ficar entre os melhores colocados na avaliação do prêmio “Talento Universitário”.

O concurso é feito pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que é considerada como um pré-teste do Enem, com questões que poderiam ser integradas em futuras edições do exame.

Entenda o caso todo

  • Um suposto vazamento da prova do Enem de 2025 está sendo investigado após uma live de Edcley de Souza Teixeira;
  • A live, feita pelo Youtube e publicada cinco dias antes da prova, exibiu questões idênticas à do exame;
  • Não somente na transmissão, mas também em uma de suas “mentorias”, Edcley disponibiliza PDFs com questões que poderiam aparecer no Enem. Com isso, usuários do X, antigo Twitter, apontaram que o estudante de medicina poderia ter tido acesso antecipado ao material sigiloso;
  • Edclay rebate as acusações dizendo que utiliza uma técnica de engenharia reversa para passar como metodologia de estudo para seus alunos e que disponibilizou as questões com “informações públicas” ou itens que o mesmo fez na prova do Capes.

Além disso, a PF informa que monitora materiais expostos por estudantes que fazem denúncias nas redes sociais sobre um possível vazamento do Enem, com questões que têm uma grande semelhança com a prova final.

A investigação das mídias é feita para “preservar a materialidade e o conteúdo resguardado” nas mídias sociais.

De acordo com o Inep, vinculado ao MEC, a PF foi acionada para “apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”.

No comunicado que informou o acionamento da PF, o órgão ainda informa que existem indícios de que perguntas dos pré-testes do Inep, utilizadas para calibrar futuras questões do exame, foram utilizadas em um curso preparatório digital.

O MEC definiu que até o momento, por conta da semelhança entre os itens expostos com os da prova oficial, três questões vão ser anuladas. A decisão foi tomada após a equipe técnica analisar as imagens das redes sociais e da live, com base nas informações sobre a montagem do teste.

Tags:

Enem investigação polícia federal

x