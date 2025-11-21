Advogado é encontrado morto e sem camisa dentro de carro

Rodrigo Bonfim Jaime atuava no Direito Civil e deixa dois filhos - Foto: Reprodução

O advogado Rodrigo Bonfim Jaime, de 47 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro em Anápolis-GO, na madrugada da última quinta-feira, 20. As informações registradas no Boletim de Ocorrência e confirmadas pela Polícia Civil, apontam que ele foi localizado por testemunhas após bater o veículo em um cruzamento da cidade.

Embora a investigação ainda esteja em andamento, familiares acreditam que Rodrigo possa ter sofrido um infarto, hipótese reforçada pela ausência de ferimentos no corpo. No momento em que foi encontrado, ele estava em camisa.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O corpo do advogado foi encontrado no cruzamento da Rua José Neto Paranhos com a Visconde de Taunay, já na madrugada.

Testemunhas

A dinâmica inicial do fato ficou mais clara a partir do relato de uma testemunha que estava em uma distribuidora próxima ao local.

Ela afirmou ter ouvido o momento em que o carro de Rodrigo colidiu, o que a levou a se aproximar para ver o que havia ocorrido. Assim que alcançou o veículo, percebeu que o advogado estava sem camisa, apresentava dificuldades de respiração e não respondia aos estímulos. Diante da situação, a pessoa que prestou o primeiro socorro improvisou um abrigo térmico e o cobriu com uma blusa de frio.

Pouco depois, outras testemunhas se aproximaram e acionaram o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As equipes chegaram ao endereço. Apesar das tentativas de atendimento, a morte foi confirmada ainda no interior do carro.

Hipótese

A equipe de perícia foi chamada e realizou uma análise preliminar no local. De acordo com o Boletim de Ocorrência, não foram identificados ferimentos ou sinais de violência no corpo da vítima. Essa conclusão inicial reforçou a hipótese de mal súbito, possibilidade que permanece sob investigação pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

O delegado Manoel Vanderick, responsável pelo atendimento da ocorrência, também compareceu ao ponto onde o advogado foi encontrado e confirmou que, à primeira vista, não havia qualquer indício de agressão, queda ou outro fator externo que pudesse ter provocado a morte.

A irmã de Rodrigo, Simone Jaime, informou que tanto o histórico familiar quanto o próprio histórico de saúde do advogado levantaram a suspeita de infarto. Segundo ela, essa possibilidade não apenas é considerada plausível, mas também é a mais provável diante do contexto e da ausência de sinais de trauma.

Velório

Rodrigo atuava no Direito Civil e deixa dois filhos. Na tarde da quinta-feira, 20, amigos, familiares e colegas se reuniram para prestar as últimas homenagens. O velório ocorreu na Funerária PAX Primavera, em Anápolis, seguido pelo sepultamento às 16h.

OAB-GO

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) divulgou uma nota lamentando a perda do colega. No comunicado oficial, a instituição afirmou: “Com profundo pesar, o falecimento do advogado Rodrigo Bonfim Jaime, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (20). Neste momento de dor, a Seccional se solidariza com os familiares e amigos, desejando que encontrem conforto nas lembranças e no legado deixado por Rodrigo Bonfim Jaime. Que Deus, em sua infinita bondade, o receba de braços abertos.”