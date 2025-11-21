Saiba quem é o ator +18 investigado pelo MP por vídeo de sexo em jetski

Ator de filmes adultos e investigado por gravar em um jetski - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ator de filmes adultos Fábio Pereira da Silva, conhecido no meio como “Binho Ted”, passou a ser investigado pelo Ministério Público de Alagoas (MPAL), a partir da última sexta-feira, 14, depois de gravar cenas de sexo esplícito em um jetski no litoral de Maragogi, em Alagoas.

O vídeo, registrado no dia 29 de outubro, se tornou viral nas redes sociais e chamou atenção do órgão, que abriu um procedimento administrativo para investigar possíveis irregularidades legais.

As imagens mostram o ator e uma mulher tendo relações sexuais em plena luz do dia em público sobre um jetski, em uma área considerada de preservação ambiental.

Saiba quem é “Binho Ted”

Fábio Pereira da Silva, conhecido como “Binho Ted”, é sócio-administrador da empresa especializada em conteúdo adulto, HardBrazil Produções. Ele atua como produtor e intérprete em filmes pornográficos e é conhecido por fazer produções para plataformas de assinatura, como Only Fans e Privacy.

Fábio Pereira da Silva, conhecido como “Binho Ted” | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Além do conteúdo sexual explícito, o MP considera que a gravação pode ter violado normas ambientais e municipais. Vale ressaltar que Maragogi integra a Área de Proteção Ambiental Costas dos Corais (APA Costa dos Corais), esta é a maior unidade de conservação marinha do país, que abrange áreas sensíveis entre Alagoas e Pernambuco.

Regras quebradas

Pelo regulamento do Plano de Manejo da APA e o Decreto Municipal nº 057/2021, o uso de motos aquáticas, incluindo jet skis, é proibido para fins comerciais e tem acesso restrito a áreas como:

Barretinha;

Ponta de Mangue;

Galés;

Taócas;

Barra Grande;

Crôas de São Bento;

Caminho de Moisés.

O vídeo mostra um jet ski sendo usado na gravação em área de preservação, o que pode causar um descumprimento de alguma dessas regras.