INVESTIGAÇÃO
Vídeo de conteúdo adulto gravado em jet ski é investigado pelo MP
Imagens filmadas no fim de outubro rapidamente repercutiram nas redes sociais
Por Luiza Nascimento
O Ministério Público de Alagoas abriu uma investigação, na última semana, para averiguar a gravação de um vídeo de conteúdo adulto em cima de um jet ski, no mar de Maragogi, cidade turística de Alagoas.
As imagens foram gravadas em 29 de outubro, para veiculação em plataformas adultas. Nas imagens, um casal aparece tendo relações sexuais a bordo do veículo marítimo.
As investigações apuram possíveis infrações ambientais e municipais. De acordo com a Promotoria de Justiça de Maragogi, a situação se agrava devido ao conteúdo ter sido filmado dentro da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, maior unidade de conservação marinha.
Infrações
O Decreto Municipal nº 057/2021 estabelece restrições ao uso de motos aquáticas em pontos sensíveis.
Já o artigo 233 do Código Penal prevê que qualquer manifestação de cunho sexual em lugar público, aberto ou exposto é considerada crime. A pena pode chegar a um ano de detenção.
