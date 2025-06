Com 71 anos, Rita Cadillac revela por que ainda investe no pornô

Rita Cadillac está prestes a completar 71 anos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com 70 anos de idade, a criadora de conteúdo adulto Rita Cadillac revelou porque ainda investe na pornografia. Ela, que foi um sex symbol da década de 1980, contou que usa o amadurecimento a seu favor para se tornar ainda mais empoderada.

Sem medo de julgamentos ou preconceito por causa da idade, a ex-chacrete que estrelou filmes pornô nos anos 2000, falou sobre o processo de redescobrir a própria liberdade constantemente em meio à produção de conteúdo adulto pago na plataforma digital Privacy.

“Brigo pela liberdade, brigo pelo poder da mulher fazer o que quiser. A mulher tem direitos adquiridos desde que nasceu, desde Eva, nós temos o direito de ser quem a gente quiser, andar do jeito que a gente quiser, fazer o que nós quisermos”, disse Rita em entrevista concedida à Quem.

A famosa deu detalhes de como começou a criar conteúdo 18+ na internet, motivado pelo apelo do próprio público. “70, beirando os 71, fazendo conteúdo e graças a Deus bem. Isso veio na pandemia, sem trabalhar, sem nada. Aí uma amiga minha falou, mas eu não queria. Fui partir para um outro lado, mas vi que as pessoas não queriam a outra Rita. Queriam a Rita Cadillac de sempre. Então, a Rita está aí”, contou.

Rita Cadillac aproveitou e deixou um recado para as mulheres que questionam o próprio valor devido ao envelhecimento. “Não tenha vergonha nunca do seu corpo. Você pode estar com 20, com 30, com 50, 70, se você tem uma cabeça boa e é isso que você quer, não interessa se você está linda de corpo, perfeita. Se você se sente bem para fazer, faça, meu amor”, enfatizou.

A famosa revelou o desejo de fazer um ensaio fotográfico com mulheres mais maduras. “Eu convido todas [a fazer conteúdo sensual]. Quem sabe achar umas três, quatro mulheres maduras e a gente fazer o ensaio com elas”, disse.

E as críticas?

Por fim, Rita Cadillac contou como lida com as críticas que recebe do público. “Sempre vai ter e sempre teve. Não sou uma pessoa que me importa ou me mate por causa de uma crítica, se ela é boa ou se ela é ruim”, pontuou.

Pornô com ex de Andressa Urach

Rita Cadillac já gravou uma cena de sexo explícito com Lucas Ferraz, de 25 anos, conhecido por ter sido namorado de Andressa Urach, de 37. Em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta, no YouTube, a ex-chacrete contou que desconhecia o vínculo de Lucas com Andressa antes das gravações.

“Eu só soube que ele era ex dela quando chegamos ao set. Minha secretária disse: ‘Tem um cara que vai ser um sucesso.’ Só então percebi quem ele era. Juro que não sabia!”, explicou.

Sobre sua relação com Andressa Urach, com quem teve conflitos durante o reality show A Fazenda, Rita revelou que as duas já resolveram as diferenças. “Eu gosto muito dela. Tive problemas com a Andressa no programa, mas depois que ela saiu, veio me pedir desculpas pelo que aconteceu. Hoje, respeito muito ela, mesmo sabendo que passou por momentos complicados. Cada um cuida da própria vida.”

Rita também esclareceu rumores de um possível romance com Lucas. “Não, foi algo completamente profissional. Ele é extremamente educado, uma pessoa agradável para conversar, nada vulgar, o que eu realmente aprecio. Trabalhar com ele foi tranquilo”, afirmou.