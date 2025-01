Rita Cadillac grava pornô com ex de Andressa Urach: "Tive problemas"

Rita Cadillac - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Rita Cadillac, aos 70 anos, anunciou seu retorno ao cinema adulto e revelou ter gravado recentemente uma cena de sexo explícito com Lucas Ferraz, de 25 anos, conhecido por ter sido namorado de Andressa Urach, de 37.

Em entrevista ao canal Lisa, Leve e Solta, no YouTube, a ex-chacrete contou que desconhecia o vínculo de Lucas com Andressa antes das gravações. "Eu só soube que ele era ex dela quando chegamos ao set. Minha secretária disse: ‘Tem um cara que vai ser um sucesso.’ Só então percebi quem ele era. Juro que não sabia!", explicou.

Sobre sua relação com Andressa Urach, com quem teve conflitos durante o reality show A Fazenda, Rita revelou que as duas já resolveram as diferenças. “Eu gosto muito dela. Tive problemas com a Andressa no programa, mas depois que ela saiu, veio me pedir desculpas pelo que aconteceu. Hoje, respeito muito ela, mesmo sabendo que passou por momentos complicados. Cada um cuida da própria vida.”

Rita também esclareceu rumores de um possível romance com Lucas. “Não, foi algo completamente profissional. Ele é extremamente educado, uma pessoa agradável para conversar, nada vulgar, o que eu realmente aprecio. Trabalhar com ele foi tranquilo”, afirmou.