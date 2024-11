Rita Cadillac volta ao cinema adulto e lança cena com ex de Urach

Rita Cadillac - Foto: Reprodução

A ex-chacrete Rita Cadillac surpreendeu ao retomar a carreira no cinema adulto em 2024, após quase duas décadas longe dos holofotes do setor. Rita protagonizou uma cena com o produtor de conteúdo adulto Lucas Ferraz, ex-namorado de Andressa Urach, e já disponibilizou o vídeo em sua conta na plataforma Privacy.

Leia:

>>> Golpe do baú? Esposa de Renato Aragão rebate acusação grave

>>> Ex-chacrete relembra estupro cometido por ex-marido: "Gritei”

>>> Aos 67 anos, Rita Cadillac faz ensaio sensual e vende nudes

A nova parceria gerou repercussão entre os fãs. Em uma publicação no Instagram, Rita e Lucas apareceram abraçados, o que levou muitos seguidores a especularem sobre um possível romance entre os dois. “Ele tá namorando de novo?”, questionou uma internauta, enquanto outros fizeram comparações indiretas com Andressa Urach, em meio a comentários sobre o novo projeto da ex-chacrete.

Rita se manifestou sobre a parceria com Lucas Ferraz, afirmando tratar-se de uma "cena histórica", marcando seu retorno ao gênero após sua colaboração anterior com a produtora Brasileirinhas, nos anos 2000.