Ex-chacrete relembra estupro cometido por ex-marido: "Gritei”

Musas dos anos 80 - Foto: Manuela Scarpa | Brazil News

"Aos 70 anos, Rita Cadillac compartilhou um momento delicado de sua vida ao discutir um estupro que sofreu de seu primeiro marido aos 16 anos.

Em uma entrevista ao jornal O Globo, Rita falou que sua avó, apesar de ser de esquerda, era extremamente conservadora e exigiu que ela casasse virgem. "Isso bateu na minha cabeça. Eu me casei virgem, aos 16 anos, e só consegui transar uma semana depois", iniciou.

"Como não queria ter relações sexuais, meu ex-marido me deu vinho, devo ter ficado bem louca. Na manhã seguinte, minha avó, com quem morávamos, veio me falar que gritei por socorro. Dei-me conta de que fui estuprada", declarou a artista.

Após dois anos de casamento, Rita se separou e revelou que foi ameaçada na época. "Quando falei que ia embora, ele disse que me mataria. Falei para ele me matar naquele momento porque não teria uma segunda chance", disse Cadillac.

Rita também se colocou favorável ao aborto, tema bastante debatido nos últimos dias.

"Sou feminista e luto pelos direitos das mulheres. Às vezes, pareço dura ao dizer que algumas sabem o que enfrentarão ao perdoarem os homens uma, duas, três vezes... Estou falando de violência doméstica. Quanto ao aborto, sou totalmente a favor. Optei por isso quando tinha cerca de 30 anos. Vale a pena ter um filho e não poder criá-lo?", refletiu Rita."