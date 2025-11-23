Menu
OPERAÇÃO

Polícia Federal cumpre mandado sobre possível vazamento do ENEM

Órgão investiga um possível vazamento da prova antes da aplicação

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

23/11/2025 - 14:21 h
PF deflagra operação sobre vazamento do Enem
PF deflagra operação sobre vazamento do Enem -

A Polícia Federal (PF) deflagrou, neste domingo, 23, a Operação Profeta, acompanhada do cumprimento de um mandado de busca e apreensão no Ceará, expedido pela Justiça Federal para apurar um possível vazamento da prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) .

A investigação se iniciou depois do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) junto do MEC (Ministério da Educação) detectar uma publicação de um vídeo no Youtube contendo questões com uma “similaridade substancial” com aquelas aplicadas na prova. Vale ressaltar que o vídeo foi divulgado dias antes da prova acontecer.

A PF visa esclarecer os fatos, apurar possíveis irregularidades e identificar os suspeitos desse possível vazamento, assim como a conexão com outros delitos.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a integridade dos concursos públicos e com o combate a fraudes que comprometam a confiança da sociedade nos processos seletivos nacionais.

x