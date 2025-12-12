Homem é preso por se casar e engravidar duas vezes menina de 11 anos

Captura do suspeito ocorreu durante a Operação Anjos do Purus - Foto: Ilustrativa | Pixabay

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, nesta quinta-feira, 11, um homem de 37 anos acusado de manter uma adolescente de 15 anos em um relacionamento marcado por violência física, ameaças e abuso sexual. A investigação revelou que ele vivia com a jovem desde que ela tinha 11 anos e que ela engravidou duas vezes, aos 12 e 13 anos.

O caso começou a ser desvendado após a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Lábrea, situada a 702 quilômetros de Manaus receber uma denúncia envolvendo um episódio de violência doméstica. Durante as apurações, a equipe policial descobriu o histórico de abusos e confirmou que a adolescente estava em período de resguardo quando a agressão mais recente ocorreu.

Conforme relatou a delegada Kelly Souto, “no decorrer das investigações, descobrimos que atualmente a vítima tem 15 anos e, desde os 11 anos, convivia maritalmente com o autor, que hoje tem 37 anos. Eles têm duas filhas, concebidas quando ela tinha entre 12 e 13 anos. Na ocasião do crime de violência doméstica, a adolescente estava de resguardo”.

As agressões mais recentes aconteceram no dia 26 de novembro deste ano. O suspeito atingiu a vítima com vários socos e fez novas ameaças. Toda a violência foi filmada pelo irmão do agressor, e o material serviu como prova para reforçar o pedido de prisão.

Segundo a delegada, “o vídeo mostra a forma violenta de que o infrator agrediu a adolescente, na frente das filhas. Ele ainda chegou a queimar a vítima com isqueiro. Diante da gravidade do caso, foi solicitada à Justiça pelo mandado de prisão preventiva do homem”.

A captura do suspeito ocorreu durante a Operação Anjos do Purus, organizada para localizar o agressor e interromper o ciclo de violência que já durava quatro anos. O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Paulo Mavignier, destacou o empenho das equipes que atuaram na ação.

De acordo com ele, “viajamos por cerca de dois dias até o município para realizar a prisão. A atuação da DEP de Lábrea e DPI evidencia que não há barreiras para que a Polícia Civil traga a segurança pública para o interior do Amazonas, e atue protegendo crianças e adolescentes”.