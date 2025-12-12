POLÍCIA
Idoso de 66 anos é preso após agredir padrasto de 79 anos na Bahia
Vítima sofreu ferimentos graves e deverá passar por cirurgia de emergência
Por Luan Julião
A Polícia Civil prendeu um idoso de 66 anos após ele agredir o próprio padrasto, de 79 anos, dentro da casa da família, no bairro SIM, em Feira de Santana, na tarde de quinta-feira, 11. A ocorrência chegou às autoridades depois que um familiar acionou a 2ª Delegacia Territorial relatando que as agressões tinham acabado de acontecer.
Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram o suspeito no local e o conduziram imediatamente à unidade policial. A vítima, bastante machucada, foi socorrida para um hospital da cidade, onde passou por exames para identificar possíveis fraturas no fêmur e no rosto.
O idoso permanece internado e deve ser submetido a uma cirurgia de emergência.
Segundo a Polícia Civil, o agressor teve a prisão em flagrante decretada por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Ele segue custodiado e à disposição da Justiça. A corporação acrescentou ainda que o homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões.
