Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Idoso de 66 anos é preso após agredir padrasto de 79 anos na Bahia

Vítima sofreu ferimentos graves e deverá passar por cirurgia de emergência

Luan Julião

Por Luan Julião

12/12/2025 - 18:15 h
Homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões
Homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões -

A Polícia Civil prendeu um idoso de 66 anos após ele agredir o próprio padrasto, de 79 anos, dentro da casa da família, no bairro SIM, em Feira de Santana, na tarde de quinta-feira, 11. A ocorrência chegou às autoridades depois que um familiar acionou a 2ª Delegacia Territorial relatando que as agressões tinham acabado de acontecer.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram o suspeito no local e o conduziram imediatamente à unidade policial. A vítima, bastante machucada, foi socorrida para um hospital da cidade, onde passou por exames para identificar possíveis fraturas no fêmur e no rosto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O idoso permanece internado e deve ser submetido a uma cirurgia de emergência.

Leia Também:

Homem é preso por se casar e engravidar duas vezes menina de 11 anos
Trabalhador da construção civil é espancado e morto por colega
Homem apontado com chefe de facção que matou barman na Bahia é preso

Segundo a Polícia Civil, o agressor teve a prisão em flagrante decretada por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Ele segue custodiado e à disposição da Justiça. A corporação acrescentou ainda que o homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agressão feira de santana idoso lesão corporal prisão em flagrante violência doméstica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x