Idoso de 66 anos é preso após agredir padrasto de 79 anos na Bahia

A Polícia Civil prendeu um idoso de 66 anos após ele agredir o próprio padrasto, de 79 anos, dentro da casa da família, no bairro SIM, em Feira de Santana, na tarde de quinta-feira, 11. A ocorrência chegou às autoridades depois que um familiar acionou a 2ª Delegacia Territorial relatando que as agressões tinham acabado de acontecer.

Quando os policiais chegaram ao imóvel, encontraram o suspeito no local e o conduziram imediatamente à unidade policial. A vítima, bastante machucada, foi socorrida para um hospital da cidade, onde passou por exames para identificar possíveis fraturas no fêmur e no rosto.

O idoso permanece internado e deve ser submetido a uma cirurgia de emergência.

Segundo a Polícia Civil, o agressor teve a prisão em flagrante decretada por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Ele segue custodiado e à disposição da Justiça. A corporação acrescentou ainda que o homem já havia ameaçado a mãe e o padrasto de morte em outras ocasiões.