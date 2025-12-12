Menu
ATAQUE CRIMINOSO

Atentado a tiros em barbearia deixa um morto e dois feridos

Testemunhas dizem que homem morto foi à barbearia executar desafeto

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

12/12/2025 - 20:06 h
Jackson era apontado como um indivíduo de alta periculosidade
-

Um atentado em uma barbearia, na Avenida Landulfo Alves, em Ubatã, no sul do estado, deixou um homem morto e dois feridos, na tarde da quinta-feira, 11. Segundo testemunhas, Jackson Bispo dos Santos, de 26 anos - vítima fatal -, chegou ao estabelecimento comercial, por volta das 15h, em uma motocicleta na companhia de um comparsa, na intenção de executar um desafeto. O outro suspeito fugiu.

Mas, ao atirar contra o homem, que é cliente e estava sendo atendido, houve o revide e ele também foi atingido. Outra versão aponta que ele atirou contra o barbeiro, mas foi desarmado e, e baleado pelo homem, que teria agido em legítima defesa. Informações dão conta de que Jackson era um indivíduo tido como de alta periculosidade.

Além deles, um jovem, de 25 anos, também ficou ferido no ataque. Assim como os outros homens, ele foi atendido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital César Monteiro Pirajá e, em seguida, transferido para o Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães, em Itabuna, onde, até a noite desta sexta-feira, 12, seguia internado em estado grave.

Atentado deixou duas pessoas feridas
Atentado deixou duas pessoas feridas | Foto: Reprodução

Jackson morreu ao dar entrada na unidade de saúde. O outro homem, que não teve o nome revelado, também recebeu atendimento. Não há informação sobre o estado de saúde dele. De acordo com informações, o atentado foi motivado pela rivalidade entre facções rivais.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar o suspeito que fugiu e desvendar a motivação do crime.

