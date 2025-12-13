Com R$ 100 mil e carro de luxo, chefe do PCC é preso na Bahia

O indivíduo possui um extenso histórico criminal - Foto: Divulgação | SSP-BA

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso a bordo de um carro de luxo, na noite de sexta-feira, 12, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente R$ 100 mil em espécie no veículo.

A prisão se deu logo após o traficante retornar a Bahia, junto com sua família, vindo de São Paulo. Conforme apuração exclusiva do Portal A TARDE, o capturado foi identificado como Edivan Pedro Cardoso dos Santos, mais conhecido como “Europeu”. Ele é apontado como chefe de uma facção ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

O indivíduo possui um extenso histórico criminal, sendo apontado como peça-chave no tráfico de drogas e armas, além de envolvimento em mortes violentas, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

Rota Paraguai-Bahia desarticulada

As investigações revelaram que o líder, em parceria com a organização criminosa paulista, era responsável por adquirir entorpecentes no Paraguai e realizar a distribuição na Bahia, focando, principalmente, na região do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O Secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, ressaltou a eficácia da estratégia adotada pelas forças de segurança. “Em aproximadamente três anos, as Forças Estaduais e Federais da Bahia, além do MP, alcançaram 170 líderes de facções. Metade destes criminosos estavam escondidos em outros estados. Adotamos a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e continuaremos fechando o cerco contra o crime organizado”, enfatizou o Secretário.