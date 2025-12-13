Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Com R$ 100 mil e carro de luxo, chefe do PCC é preso na Bahia

Prisão se deu logo após o traficante retornar a Bahia, junto com sua família, vindo de São Paulo

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

13/12/2025 - 7:46 h
O indivíduo possui um extenso histórico criminal
O indivíduo possui um extenso histórico criminal -

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso a bordo de um carro de luxo, na noite de sexta-feira, 12, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente R$ 100 mil em espécie no veículo.

A prisão se deu logo após o traficante retornar a Bahia, junto com sua família, vindo de São Paulo. Conforme apuração exclusiva do Portal A TARDE, o capturado foi identificado como Edivan Pedro Cardoso dos Santos, mais conhecido como “Europeu”. Ele é apontado como chefe de uma facção ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O indivíduo possui um extenso histórico criminal, sendo apontado como peça-chave no tráfico de drogas e armas, além de envolvimento em mortes violentas, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores.

Leia Também:

Fuga em presídio: um ano depois, 13 dos 16 detentos seguem foragidos
Motorista de ambulância é executado a tiros em cidade da RMS
Hytalo Santos e marido viram réus por trabalho análogo à escravidão

Rota Paraguai-Bahia desarticulada

As investigações revelaram que o líder, em parceria com a organização criminosa paulista, era responsável por adquirir entorpecentes no Paraguai e realizar a distribuição na Bahia, focando, principalmente, na região do bairro de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

O Secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, ressaltou a eficácia da estratégia adotada pelas forças de segurança. “Em aproximadamente três anos, as Forças Estaduais e Federais da Bahia, além do MP, alcançaram 170 líderes de facções. Metade destes criminosos estavam escondidos em outros estados. Adotamos a doutrina do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI) e continuaremos fechando o cerco contra o crime organizado”, enfatizou o Secretário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Facção criminosa PCC tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O indivíduo possui um extenso histórico criminal
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

O indivíduo possui um extenso histórico criminal
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

O indivíduo possui um extenso histórico criminal
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

O indivíduo possui um extenso histórico criminal
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x