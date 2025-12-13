Marcell Moraes é preso em flagrante por agredir mulher

Ex-deputado estadual é preso por agredir mulher - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-deputado estadual Marcell Moraes foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira, 12, depois de agredir e ameaçar de morte uma mulher no condomínio de luxo Porto Trapiche, no bairro do Comércio, em Salvador.

Este não é o primeiro episódio de violência contra à mulher que envolve o ex-parlamentar. Vale ressaltar que ele responde processos na justiça por:

calúnia;

difamação;

outros crimes

De acordo com a Polícia Militar (PM), oficiais da 16ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) para averiguar uma "denúncia de de violência contra a mulher, praticada por um homem, em um condomínio residencial, na Av. Lafayete Coutinho, no bairro do Comércio."

No local, ainda de acordo com a PM, os policiais mantiveram contato com a vítima que confirmou o ocorrido. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Casa da Mulher Brasileira, onde foram adotadas todas as medidas cabíveis.

A Polícia Civil da Bahia (PC) informou que o homem autuado pelos crimes de ameaça, injúria e dano, no âmbito da violência doméstica. Ainda de acordo com a PC, Marcell é suspeito de ameaçar a namorada, proferir xingamentos, danificar o veículo da vítima e arremessar o celular dela na praia.

Por se tratar de crimes cuja pena máxima prevista em lei é inferior a quatro anos, a fiança foi arbitrada de acordo com a legislação, o ex-deputado vai responder em liberdade. Oitivas e diligências seguem em andamento para o completo esclarecimento dos fatos.



Em uma live em seu perfil oficial do Instagram, Marcell Moraes apareceu em liberdade e disse que o caso não havia aconteceido, afirmando: "Sou limpo! Tudo tem seu tempo e pelos olhos de Deus nada pode ser escondido.", disse o ex-deputado sobre as sobre as acusações.