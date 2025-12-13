Três jovens são mortos a tiros em bar no interior da Bahia

Polícia Civil investiga autoria e motivação do crime - Foto: Divulgação redes sociais

A Delegacia Territorial de Jiquiriçá, investiga as circunstâncias, autoria e motivação das mortes de Vinícius de Jesus Santos, de 25 anos, Leandro Santos de Souza, de 24, e Emerson Souza Oliveira, de 22 anos. O crime ocorreu na noite deste sábado, 13, em um bar localizado no município de Jiquiriçá.

Segundo a Polícia Civil, Emerson chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos. Vinícius e Leandro morreram ainda no local

De acordo com informações preliminares, quatro homens armados chegaram ao estabelecimento e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, fugindo em seguida. Durante a ação criminosa, outras duas pessoas também foram baleadas e permanecem internadas.

A polícia informou que guias de remoção e perícia foram expedidas e que equipes seguem em diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime. O caso segue sob investigação.