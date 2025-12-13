Menu
POLÍCIA

Violência: ataque a tiros deixa morto e ferido na Bahia

Vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidas por suspeito em uma motocicleta

Luan Julião

Por Luan Julião

13/12/2025 - 17:21 h
Polícia Militar e Samu foram acionados
Polícia Militar e Samu foram acionados -

Um ataque a tiros deixou pelo menos um homem morto e outro ferido na madrugada deste sábado, 13, no bairro Piranga II, na localidade conhecida como Caminho 17, em Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam em um bar quando um suspeito se aproximou em uma motocicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Após o ataque, o atirador fugiu e, até o momento, não foi localizado.

Por meio de nota, a Polícia Militar da Bahia informou que militares da 76ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados ainda na noite de sexta-feira, 12, para averiguar a denúncia de dois homens feridos por disparos de arma de fogo no Caminho 17, no bairro Piranga II.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram uma das vítimas para uma unidade de saúde da região. O outro homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A área foi isolada para a realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção do corpo. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil

Bahia crime juazeiro perícia polícia militar tiros

x