POLÍCIA
Mulher é executada a tiros dentro da própria casa no interior da Bahia
Polícia apura autoria e circunstâncias do homicídio
Por Luan Julião
Uma mulher foi executada a tiros dentro da própria residência, na cidade de Castro Alves, no interior da Bahia. O crime ocorreu quando a vítima, identificada inicialmente como Priscila, estava em casa e foi surpreendida por homens armados.
Segundo informações preliminares, os suspeitos invadiram o imóvel e efetuaram vários disparos contra a mulher. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após a ação, o grupo fugiu e, até o momento, não há informações sobre o paradeiro dos envolvidos.
Ainda não se sabe o que teria motivado o assassinato nem quantas pessoas participaram do crime. A autoria também permanece desconhecida.
Equipes de segurança foram acionadas após o ocorrido. A Polícia Militar esteve no local, enquanto a investigação deve ficar sob responsabilidade da Polícia Civil, que vai apurar as circunstâncias do homicídio.
A reportagem tentou contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar para obter mais detalhes, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.
