POLÍCIA
POLÍCIA

Falso policial civil é detido com veículo clonado na Estrada do Derba

Prisão foi realizada pelo Batalhão Apolo durante patrulhamento

Luan Julião

Por Luan Julião

13/12/2025 - 19:38 h
Um homem foi preso na noite de sexta-feira, 12, na BA-528, após ser flagrado circulando com um veículo clonado e se passar por policial civil para tentar enganar uma abordagem da Polícia Militar. A prisão foi realizada por equipes do Batalhão Apolo, durante uma ação de patrulhamento preventivo contra furtos e roubos de veículos.

A abordagem ocorreu na região conhecida como Estrada do Derba. Durante a verificação dos dados do automóvel, os policiais identificaram adulterações nos sinais identificadores, o que levantou suspeita de clonagem.

Ao ser revistado, o condutor afirmou atuar como agente de segurança pública e apresentou uma carteira funcional supostamente pertencente à Polícia Civil. Diante da alegação, o homem foi levado à Corregedoria da instituição para checagem da autenticidade do documento.

No local, foi confirmado que a identidade funcional era falsa e que o suspeito não possuía qualquer vínculo com a Polícia Civil. Após a constatação, ele recebeu voz de prisão.

O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde o caso foi registrado e as medidas legais cabíveis adotadas.

x