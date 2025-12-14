Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mulher é condenada a 18 anos de prisão por matar namorado com pizza envenenada

Crime ocorreu após recusa de casamento e envolveu envenenamento e asfixia

Luan Julião

Por Luan Julião

14/12/2025 - 11:13 h | Atualizada em 14/12/2025 - 11:24
Júri concluiu que crime foi cometido por motivo fútil e com planejamento
Bianca Larissa Vieira Caldeira, de 28 anos, foi condenada a 18 anos de prisão em Minas Gerais pelo homicídio do namorado, Júnio Pereira Barbosa, em um caso que chocou Ribeirão das Neves. O crime aconteceu em dezembro de 2024, quando Bianca preparou uma pizza envenenada com chumbinho e a ofereceu ao parceiro depois que ele se negou a se casar com ela.

De acordo com o Ministério Público, o veneno não matou a vítima de imediato. Frustrada com a demora do efeito, Bianca teria asfixiado Júnio e, em seguida, escondido o corpo em uma construção próxima à casa onde moravam. Para tentar apagar rastros, ela chegou a incendiar o próprio carro.

O julgamento no Tribunal do Júri, realizado na quinta-feira, 11, apontou que Bianca agiu por motivo fútil, utilizando métodos cruéis e dificultando a defesa da vítima. A acusação de fraude processual, porém, não foi confirmada pelos jurados, e a ré foi absolvida desse ponto.

Segundo a sentença, o crime foi premeditado: Bianca comprou o veneno com antecedência e reuniu os materiais necessários para ocultar o corpo. Ela recebeu 17 anos pelo homicídio qualificado e mais um ano pela ocultação, totalizando 18 anos de reclusão, além de multa. O cumprimento da pena será em regime fechado, sem possibilidade de recorrer em liberdade.

O caso reforça a gravidade de crimes planejados e as consequências severas para atos de extrema violência, mesmo quando motivados por relações pessoais.

crimes violentos HOMICÍDIO justiça MInas Gerais pena de prisão relacionamentos abusivos

