POLÍCIA
POLÍCIA

Brutal: mulher é atacada a facadas pelo companheiro em Salvador

Vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital Geral do Estado

Luan Julião

Por Luan Julião

14/12/2025 - 9:43 h
Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime
Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio no bairro de São Marcos, em Salvador, na noite de sábado, 13. Segundo informações preliminares, o ataque teria sido cometido pelo próprio companheiro após uma discussão que evoluiu para agressão física.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a vítima foi socorrida por equipes do Samu e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE) na madrugada deste domingo, 14, apresentando ferimentos causados por golpes de arma branca.

Equipes da PM realizaram rondas e buscas na região na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime para esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos.

