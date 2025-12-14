Brutal: mulher é atacada a facadas pelo companheiro em Salvador

Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime - Foto: Leonardo Rattes | Saúde GOVBA

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio no bairro de São Marcos, em Salvador, na noite de sábado, 13. Segundo informações preliminares, o ataque teria sido cometido pelo próprio companheiro após uma discussão que evoluiu para agressão física.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a vítima foi socorrida por equipes do Samu e levada ao Hospital Geral do Estado (HGE) na madrugada deste domingo, 14, apresentando ferimentos causados por golpes de arma branca.

Equipes da PM realizaram rondas e buscas na região na tentativa de localizar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do crime para esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos.