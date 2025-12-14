Menu
PENSÃO ALIMENTÍCIA

Influenciador conhecido como "Gato Preto" é preso por dívida de 57 mil

Samuel Sant’Anna da Costa tinha mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia

Marina Branco

Por Marina Branco

14/12/2025 - 13:19 h
Influenciador "Gato Preto"
Influenciador "Gato Preto" -

O influenciador digital Samuel Sant’Anna da Costa, conhecido nas redes sociais como "Gato Preto", foi preso na manhã deste domingo, 14, na Zona Leste de São Paulo, após ser identificado por um sistema de monitoramento da Polícia Militar.

A abordagem aconteceu na Avenida Vereador Abel Ferreira, depois que o sistema Muralha Paulista, também chamado de Smart Sampa, emitiu um alerta indicando a existência de mandado de prisão em aberto contra o influenciador.

Leia Também:

Líder de facção procurado na Bahia é preso no Rio de Janeiro
Líder de grupo criminoso é preso em Lauro de Freitas
Marcell Moraes é preso em flagrante por agredir mulher

De acordo com a Justiça, ele acumula uma dívida de aproximadamente R$ 57,4 mil em pensão alimentícia.

Após a detenção, Samuel foi encaminhado ao 30º Distrito Policial, no bairro do Tatuapé, onde permaneceu à disposição das autoridades judiciais.

Investigação por acidente grave

Além da prisão por pensão alimentícia, o influenciador também é alvo de investigação criminal por um acidente ocorrido em agosto deste ano, na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Na ocasião, ele conduzia um Porsche envolvido na colisão.

Inicialmente tratado como lesão corporal, o caso teve o enquadramento alterado para tentativa de homicídio com dolo eventual, ou seja, quando há a compreensão de que o condutor assume o risco de causar morte.

Segundo a denúncia, Samuel teria avançado um sinal vermelho em alta velocidade. Um laudo toxicológico anexado ao processo apontou ainda consumo de álcool e drogas no momento do acidente.

O caso segue sob investigação da Justiça de São Paulo.

x