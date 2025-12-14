Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Líder de facção procurado na Bahia é preso no Rio de Janeiro

Criminoso atuava em Valença e Cairu e respondia por homicídio, estupro e tráfico de drogas

Luan Julião

Por Luan Julião

14/12/2025 - 12:42 h
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia
Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia -

Um homem considerado de alta periculosidade e procurado pela Justiça da Bahia foi preso no último sábado, 13, em uma operação integrada da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A captura aconteceu no Rio de Janeiro, próximo à cidade de Campos dos Goytacazes, na BR-101.

O suspeito atuava nas cidades de Valença e Cairu e tinha seis mandados de prisão em aberto. Entre os crimes que pesam contra ele estão homicídio, estupro de vulnerável, tráfico de drogas, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e resistência.

Segundo as autoridades, o homem havia deixado a Bahia e vinha sendo monitorado pelas equipes policiais. A ação coordenada de inteligência permitiu localizá-lo e prendê-lo sem incidentes, evidenciando a importância da cooperação entre os órgãos de segurança.

Após a detenção, o suspeito foi levado à 134ª Delegacia de Polícia em Campos dos Goytacazes, onde permanece à disposição do sistema judiciário. A operação reforça o compromisso das forças de segurança em combater o crime organizado e garantir o cumprimento de mandados de prisão interestaduais.

