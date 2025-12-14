POLÍCIA
Reconhecimento facial captura dois foragidos durante evento na Barra
Sistema da SSP identificou suspeitos por roubo e pensão alimentícia em área com reforço policial
O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) localizou, na tarde deste domingo (14), dois foragidos da Justiça na região da Barra, em Salvador. As identificações ocorreram por meio das câmeras de monitoramento instaladas na área.
De acordo com a SSP, um dos homens possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O outro era procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia. Após o alerta emitido pelo sistema, equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram as capturas.
A ação aconteceu durante a intensificação do policiamento na orla entre a Barra e Ondina, onde forças policiais e do Corpo de Bombeiros atuam para garantir a segurança de baianos e turistas em meio à realização de evento com trios elétricos.
Após a prisão, os dois indivíduos foram encaminhados para a Polinter, unidade da Polícia Civil, onde permanecem à disposição da Justiça.
