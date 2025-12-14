Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Vítima foi identificada como João Vitor dos Santos Reis; caso aconteceu em Itabuna

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/12/2025 - 19:06 h
Adolescente é morto em Itabuna
Adolescente é morto em Itabuna -

Um adolescente de 16 anos, identificado como João Vitor dos Santos Reis foi morto a tiros em Itabuna, no Sul da Bahia, neste sábado, 13. O crime foi registrado por um morador da região que gravou a ação com seu celular.

No vídeo, é possível ver o momento em que ao menos cinco suspeitos encapuzados atiram contra o adolescente. Em seguida, eles se dividem fugindo do local em dois carros.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil (PC), a vítima estava em um táxi quando foi abordada pelos suspeitos.

Leia Também:

Mulher é presa por tráfico de drogas em Lauro de Freitas
Influenciador conhecido como "Gato Preto" é preso por dívida de 57 mil
Líder de facção procurado na Bahia é preso no Rio de Janeiro
Delegado baleado em operação contra o CV recebe alta hospitalar

As guias para remoção do corpo, perícia e necropsia foram expedidas pela unidade especializada. Não há informações sobre velório e sepultamento.

Imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pela PC. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itabuna.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

adolescente assassinato itabuna morto Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adolescente é morto em Itabuna
Play

Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Adolescente é morto em Itabuna
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Adolescente é morto em Itabuna
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Adolescente é morto em Itabuna
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

x