Adolescente é fuzilado por grupo encapuzado na Bahia

Adolescente é morto em Itabuna - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um adolescente de 16 anos, identificado como João Vitor dos Santos Reis foi morto a tiros em Itabuna, no Sul da Bahia, neste sábado, 13. O crime foi registrado por um morador da região que gravou a ação com seu celular.

No vídeo, é possível ver o momento em que ao menos cinco suspeitos encapuzados atiram contra o adolescente. Em seguida, eles se dividem fugindo do local em dois carros.

De acordo com informações preliminares da Polícia Civil (PC), a vítima estava em um táxi quando foi abordada pelos suspeitos.

As guias para remoção do corpo, perícia e necropsia foram expedidas pela unidade especializada. Não há informações sobre velório e sepultamento.

Imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pela PC. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Itabuna.