POLÍCIA
Homem é executado após sair de festa no interior da Bahia
Caso aconteceu no município Elísio Medrado
Por Redação | Portal Massa!
Um homem identificado como Alex da Silva Santos, de 31 anos, foi morto com vários tiros, na madrugada deste domingo, 14, no Centro de Elísio Medrado, cidade distante 230 km de Salvador.
De acordo com informações de populares, Alex havia participado de uma festa privada na cidade e foi surpreendido por um homem vestido de casaco e com capuz, que efetuou vários tiros contra a vítima e fugiu a pé.
Leia Também:
Em nota, a Polícia Civil informou ao MASSA! que "a Delegacia Territorial (DT/Elísio Medrado) expediu guias para remoção e perícia do corpo e que oitivas e diligências estão em curso para esclarecer a motivação, as circunstâncias e a autoria do crime".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes