POLÍCIA

Homem é executado após sair de festa no interior da Bahia

Caso aconteceu no município Elísio Medrado

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

15/12/2025 - 6:52 h
Local onde ocorreu o crime
Local onde ocorreu o crime

Um homem identificado como Alex da Silva Santos, de 31 anos, foi morto com vários tiros, na madrugada deste domingo, 14, no Centro de Elísio Medrado, cidade distante 230 km de Salvador.

De acordo com informações de populares, Alex havia participado de uma festa privada na cidade e foi surpreendido por um homem vestido de casaco e com capuz, que efetuou vários tiros contra a vítima e fugiu a pé.

Em nota, a Polícia Civil informou ao MASSA! que "a Delegacia Territorial (DT/Elísio Medrado) expediu guias para remoção e perícia do corpo e que oitivas e diligências estão em curso para esclarecer a motivação, as circunstâncias e a autoria do crime".

