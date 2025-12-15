POLÍCIA
Baiano, ex-lutador do UFC desaparecido após banho de rio é encontrado morto
Corpo foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira, 15
Por Luan Julião
Baiano de Feira de Santana e nome que chegou ao UFC, maior palco do MMA mundial, o lutador peso-pesado Gerônimo “Mondragon” dos Santos teve a morte confirmada na manhã desta segunda-feira, 15, após desaparecer nas águas do Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O corpo do atleta foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, dois dias depois do sumiço.
A confirmação da morte foi feita inicialmente pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a perda do esportista e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. Em razão do desaparecimento, o município chegou a adiar o evento de chegada do Papai Noel, que estava previsto para o sábado, 13.
Gerônimo, que tinha 45 anos, desapareceu na manhã do próprio sábado após mergulhar em uma praia da região. Segundo relato do irmão, Feliciano Borges Neto, divulgado nas redes sociais e em entrevista ao Combate, o lutador estava acompanhado da namorada quando decidiu entrar no rio pela última vez antes de retornar para casa. Após o mergulho, ele não foi mais visto.
Ainda de acordo com a prefeitura, a área onde ocorreu o desaparecimento possui um banco de areia com queda profunda e corrente de rotação circular, o que pode ter dificultado o resgate imediato. As buscas mobilizaram equipes de resgate e também familiares, incluindo o próprio Feliciano, que participou ativamente das tentativas de localizar o irmão. Algumas horas antes da confirmação oficial, ele já havia informado nas redes sociais sobre o desfecho das buscas.
Além da trajetória nos esportes, Gerônimo “Mondragon” dos Santos ocupava atualmente o cargo de subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira. Natural da Bahia, ele construiu carreira no MMA principalmente na categoria peso-pesado, tornando-se um nome conhecido no circuito nacional.
O auge da carreira veio em 2012, quando assinou contrato com o UFC, principal organização de MMA do mundo. No entanto, a estreia não aconteceu após um exame de sangue apontar hepatite B. Anos depois, o atleta foi liberado do vínculo e retornou às competições em eventos nacionais. Mondragon também ganhou notoriedade fora do octógono ao participar de pegadinhas exibidas na televisão e nas redes sociais.
