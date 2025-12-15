Baiano, ex-lutador do UFC desaparecido após banho de rio é encontrado morto

Gerônimo “Mondragon” dos Santos - Foto: Reprodução/O Camaleão/Facebook

Baiano de Feira de Santana e nome que chegou ao UFC, maior palco do MMA mundial, o lutador peso-pesado Gerônimo “Mondragon” dos Santos teve a morte confirmada na manhã desta segunda-feira, 15, após desaparecer nas águas do Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. O corpo do atleta foi localizado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros, dois dias depois do sumiço.

A confirmação da morte foi feita inicialmente pela Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais lamentando a perda do esportista e manifestando solidariedade aos familiares e amigos. Em razão do desaparecimento, o município chegou a adiar o evento de chegada do Papai Noel, que estava previsto para o sábado, 13.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Gerônimo, que tinha 45 anos, desapareceu na manhã do próprio sábado após mergulhar em uma praia da região. Segundo relato do irmão, Feliciano Borges Neto, divulgado nas redes sociais e em entrevista ao Combate, o lutador estava acompanhado da namorada quando decidiu entrar no rio pela última vez antes de retornar para casa. Após o mergulho, ele não foi mais visto.

Ainda de acordo com a prefeitura, a área onde ocorreu o desaparecimento possui um banco de areia com queda profunda e corrente de rotação circular, o que pode ter dificultado o resgate imediato. As buscas mobilizaram equipes de resgate e também familiares, incluindo o próprio Feliciano, que participou ativamente das tentativas de localizar o irmão. Algumas horas antes da confirmação oficial, ele já havia informado nas redes sociais sobre o desfecho das buscas.

Além da trajetória nos esportes, Gerônimo “Mondragon” dos Santos ocupava atualmente o cargo de subsecretário de Segurança Pública de São Gabriel da Cachoeira. Natural da Bahia, ele construiu carreira no MMA principalmente na categoria peso-pesado, tornando-se um nome conhecido no circuito nacional.

O auge da carreira veio em 2012, quando assinou contrato com o UFC, principal organização de MMA do mundo. No entanto, a estreia não aconteceu após um exame de sangue apontar hepatite B. Anos depois, o atleta foi liberado do vínculo e retornou às competições em eventos nacionais. Mondragon também ganhou notoriedade fora do octógono ao participar de pegadinhas exibidas na televisão e nas redes sociais.