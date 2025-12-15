Menu
HOME > ESPORTES
DESAPARECIMENTO

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Gerônimo “Mondragon” sumiu após entrar no rio em São Gabriel da Cachoeira

Redação

Por Redação

15/12/2025 - 12:09 h
Lutador baiano está desaparecido após mergulho no Amazonas
Lutador baiano está desaparecido após mergulho no Amazonas -

As buscas pelo lutador baiano Gerônimo “Mondragon” dos Santos seguem sem sucesso em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. Ex-UFC e nome conhecido do MMA nacional, o atleta de 45 anos está desaparecido desde a manhã do último sábado, 13, após entrar no Rio Negro.

Atualmente subsecretário de Segurança Pública do município, Mondragon estava em uma praia da região acompanhado da namorada quando decidiu “dar um tibum”, segundo relato do irmão, Feliciano Borges Neto. O local, porém, esconde um buraco profundo e possui forte correnteza — fator agravado pelo fato de o lutador não saber nadar.

Ainda de acordo com Feliciano, a namorada chegou a ouvir pedidos de socorro e acionou uma embarcação que estava nas proximidades. No entanto, antes que o auxílio chegasse, Gerônimo afundou e não voltou mais à superfície.

Leia Também:

Morisco e Jacy: o que se sabe sobre 'busca' do Bahia por destaques do Coritiba
Bahia se livra de uma das maiores altitudes da pré-Libertadores; veja
Rio surpreende e terá ponto facultativo em finais de Flamengo e Vasco

Na manhã desta segunda-feira, 15, o irmão do atleta informou que o corpo ainda não havia sido localizado. Mergulhadores seguem realizando buscas nas profundezas do rio.

Veja:

Horas após o desaparecimento, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira confirmou o caso por meio das redes sociais e fez um alerta sobre os riscos da área. A região é conhecida pela presença de bancos de areia com quedas abruptas, além de correntes de rotação circular, comuns naquele trecho do Rio Negro.

Equipes especializadas iniciaram as buscas ainda na tarde de sábado, mas, até o fim da noite, não havia registro de localização do corpo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira (@prefeiturasgc)

