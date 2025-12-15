Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Ritual? Homem tem coração arrancado durante assassinato brutal

Suspeito de 21 anos foi preso em flagrante após ser contido por moradores

Luan Julião

Por Luan Julião

15/12/2025 - 17:48 h
Secretaria da Segurança Pública informou que o jovem foi encaminhado à Delegacia de Itu
Secretaria da Segurança Pública informou que o jovem foi encaminhado à Delegacia de Itu

Um crime de extrema violência chocou moradores de Itu, no interior de São Paulo, na manhã de domingo, 14. Um homem de 49 anos foi morto dentro da própria residência e teve o coração arrancado. Pelo caso, um jovem de 21 anos foi preso em flagrante.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h para atender a uma ocorrência na Rua Ilha Bela, no bairro Jardim Novo Mundo. Ao chegar ao local, os agentes encontraram moradores tentando conter um rapaz que estava armado com uma faca. Após negociação, ele se entregou e foi detido.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam nove facas, além de um cartão bancário e aparelhos celulares que estavam com o suspeito. Em seguida, no interior da casa, foi localizado o corpo da vítima, que apresentava múltiplos ferimentos. O coração do homem foi encontrado separadamente, debaixo de uma cama, pelo próprio filho.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o jovem foi encaminhado à Delegacia de Itu, onde permaneceu preso. A ocorrência foi registrada como homicídio e roubo, e o caso segue sob investigação.

Ver todas

