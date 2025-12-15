PM se envolve em confusão e tem arma roubada no metrô de Salvador

O homem, identificado como um PM da reserva remunerada, teria iniciado uma discussão com outros passageiros - Foto: Reprodução

Um policial militar reformado protagonizou um incidente no último sábado, 13, no metrô de Salvador, no trecho da região da estação Tamburugy.

O homem, identificado como um PM da reserva remunerada, teria iniciado uma discussão com outros passageiros dentro do vagão.

Durante o desentendimento, ele sacou uma arma de fogo. Imagens registradas por passageiros mostram o policial segurando o armamento com a mão esquerda, apontando para baixo.

O indivíduo foi retirado do vagão e a Polícia Militar foi acionada para lidar com a situação.

Em nota, a PM confirmou que militares da 50ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) compareceram ao local após a denúncia de um homem armado na estação.

Os agentes constataram que se tratava de um policial reformado que, após o envolvimento na discussão, teve a sua arma roubada.

A concessionária CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do sistema, informou que o ocorrido não resultou em pessoas feridas.

As circunstâncias do roubo da arma e a condução do policial reformado estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.