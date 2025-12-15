Menu
INVESTIGAÇÃO

Rodoviário de Salvador é espancado por moradores após suspeita de aliciar adolescente

População invadiu a casa do profissional e o agrediu brutalmente após suspeita de alicamento contra uma menor de idade

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

15/12/2025 - 17:30 h
Imagem ilustrativa da imagem Rodoviário de Salvador é espancado por moradores após suspeita de aliciar adolescente

Um rodoviário de 50 anos foi brutalmente agredido por moradores do bairro de São Marcos, em Salvador, após ser acusado de aliciar uma adolescente da comunidade. O caso ocorreu na última quinta-feira, 11, mas só foi registrado em delegacia nesta segunda-feira, 15, pelo próprio profissional, identificado como José Almeida, de 50 anos.

De acordo com Renato Santos, representante do Sindicato dos Rodoviários, José Almeida foi atacado enquanto dormia em casa. Um grupo de moradores teria invadido a residência e iniciado as agressões após a própria adolescente relatar o caso a mãe. A responsável então, chamou os moradores do bairro, que decidiram espancar o rodoviário.

“Invadiram a casa dele enquanto ele dormia. Quase mataram o rapaz. Não chamaram a polícia, não houve registro, não houve prova”, afirmou o representante do sindicato ao Portal A TARDE.

Em vídeo no quaL a reportagem teve acesso, a adolescente realata que o rodoviário tentava mostar as próprias partes ítimas para ela da janela, que fica em frente a residência dela. Além disso, a menor disse que ainda que o rodoviário a convidava para ir na casa dele.

Corpo com mãos amarradas é localizado às margens da BR-324 na RMS
PM se envolve em confusão e tem arma roubada no metrô de Salvador
Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

Rodoviário e sindicato negam acusações

José Almeida nega todas as acusações. Ele compareceu à delegacia acompanhado por dois advogados — um indicado pelo sindicato e outro disponibilizado pela empresa em que trabalha — para registrar ocorrência por agressão e invasão de domicílio.

Segundo o sindicato, as acusaçõe são "inverídicas". Renato elega que "não existe qualquer boletim de ocorrência registrado contra o rodoviário, tampouco provas que sustentem a denúncia".

Ainda segundo ele, a acusação teria se baseado "apenas no fato de a adolescente ter visto o homem da janela de casa, o que é insuficiente para provocar a revolta de moradores e uma tentativa de linchamento".

Pode perder uma visão

Após prestar depoimento, o rodoviário precisou retornar ao hospital nesta segunda para realizar um novo exame de corpo de delito. Há suspeita de que ele possa ficar cego de um dos olhos em decorrência das agressões.

Renato informou ainda que a Polícia Civil já identificou ao menos um suspeito de participação no ataque, que deverá ser intimado nos próximos dias. A mãe da adolescente que fez a acusação também será chamada para prestar esclarecimentos.

A 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima investigará o caso.

agressão denúncia informal invasão de domicílio Polícia Civil rodoviário Salvador São Marcos sindicato dos rodoviários tentativa de linchamento violência urbana

x