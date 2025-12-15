Incêndio de grandes proporções atinge ferro-velho em Salvador

- Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

Um incêndio de grandes proporções atingiu um estabelecimento onde funciona um ferro-velho no início da tarde desta segunda-feira, 15, na localidade conhecida como Parque Milenium, na região do Bairro da Paz. As chamas se espalharam rapidamente pelo imóvel, provocando intensa fumaça na região e chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

De acordo com informações preliminares, o fogo teria começado em papelões que estavam armazenados no interior do estabelecimento, enquanto o dono do local usava um maçarico para um serviço.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local atuando no combate ao incêndio. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Vizinhos se assustaram

"Meu pai acordou assustado causa dessas chamas. Tem mais de 20 carros dentro da oficina aí. Se não conseguisse apagar, o prejuízo seria pior por conta dos 'kit gás' que tem dentro do carro seria uma grande explosão", relatou à equipe do portal A TARDE, Jeferson Nei, filho do dono de uma oficina vizinha ao local do acidente.

"Parabenizar a todos que apoiaram. Não atingiu a por conta da chapa de proteção que tinha aí, inclusive", complementou.

