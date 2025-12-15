Franklin Reis retira tornozeleira eletrônica: "Não me pertence"

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O influenciador baiano Franklin Reis anunciou, na manhã desta segunda-feira, 15, que vai retirar a tornozeleira eletrônica. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele comemorou o momento.

"Vai devolver tudinho, em nome de Jesus! Vou lá entregar tudo para eles, isso aqui não me pertence não, tá bom? Hoje é dia, com fé em Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo", declarou.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Franklin estava usando o equipamento desde maio deste ano, quando deixou a prisão e passou a ser monitorado pela Justiça e a cumprir medidas cautelares.

Prisão de Franklin

Franklin Reis é suspeito de integrar uma quadrilha que estaria lavando dinheiro do tráfico de drogas a partir de jogos de azar.

Assim como ele, outros blogueiros também foram presos na Operação Falsas Promessas, sendo os mais conhecidos Nanan Premiações e Ramhon Dias.

Conhecido pela personagem Neka, pelas gravações com os amigos de Cristian Bell e pelas participações no reality ‘Rancho do Maia’, o blogueiro foi preso por suspeita de fazer parte de um grupo que lavava dinheiro do tráfico de drogas a partir de rifas ilegais na internet.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, Franklin teria aproveitado a grande visibilidade e influência para atrair pessoas para apostarem nos sorteios. De acordo com o g1, as autoridades identificaram uma movimentação suspeita de mais de R$ 6 milhões na conta dele.