BAHIA

Corpo de homem é enterrado na areia de praia turística da Bahia

Vítima estava dentro de um buraco na areia

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

15/12/2025 - 11:46 h | Atualizada em 15/12/2025 - 12:02
Imagem ilustrativa da imagem Corpo de homem é enterrado na areia de praia turística da Bahia
-

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de domingo, 14, na faixa de areia da praia Acuipe de Baixo, no município Ilhéus, no sul da Bahia. Populares avistaram a vítima e acionaram a polícia.

O homem, que ainda não foi identificado, estava com parte do corpo enterrada em um buraco. Com as pernas para fora, é possível ver que ele usava uma bermuda preta.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que não havia sinais aparentes de violência. No entanto, a necropsia vai apontar a causa da morte. Guias para remoção e perícia foram expedidas, enquanto diligências visam identificar a vítima.

A investigação

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que os agentes da 69ª CIPM foram acionados com a informação. No local, a guarnição acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo.

A 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus investiga o caso.

x