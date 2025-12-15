Corpo de homem é enterrado na areia de praia turística da Bahia

- Foto: Ilustrativa/Polícia Civil

O corpo de um homem foi encontrado na tarde de domingo, 14, na faixa de areia da praia Acuipe de Baixo, no município Ilhéus, no sul da Bahia. Populares avistaram a vítima e acionaram a polícia.

O homem, que ainda não foi identificado, estava com parte do corpo enterrada em um buraco. Com as pernas para fora, é possível ver que ele usava uma bermuda preta.

Ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que não havia sinais aparentes de violência. No entanto, a necropsia vai apontar a causa da morte. Guias para remoção e perícia foram expedidas, enquanto diligências visam identificar a vítima.

A investigação

Ao portal A TARDE, a Polícia Militar da Bahia informou que os agentes da 69ª CIPM foram acionados com a informação. No local, a guarnição acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo.

A 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus investiga o caso.