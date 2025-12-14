Tragédia: ataque a tiros deixa 10 mortos em famosa praia na Austrália

Ataque a tiros durante celebração judaica - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ao menos dez pessoas morreram e 12 ficaram feridas devido a um ataque a tiros na famosa Praia de Bondi, em Sydney, Austrália, neste domingo, 14. A tragédia ocorreu durante a realização de um evento judaico no local, um dos pontos turísticos mais visitados do país.

A informação foi confirmada pela polícia australiana que comunicou que a ação envolveu disparos múltiplos. Segundo as autoridades australianas, dois suspeitos foram presos e levados sob custódia.

"A operação policial ainda continua e pedimos à população que evite a área", dizem as autoridades.

A corporação de segurança isolou a área, conforme informações do Jornal Sydney Morning Herald.

Celebração judaica: alvo de intensos ataques

Segundo relatos do jornal Sydney Morning Herald, parte da movimentada praia era palco de uma celebração da festa judaica de Hanukkah, que teve início neste domingo. O número exato de atiradores envolvidos no ataque ainda é desconhecido.

O Primeiro-Ministro australiano, Anthony Albanese, foi informado sobre o incidente, confirmou um porta-voz governamental à rede ABC.

Bondi Beach

Localizada na zona leste de Sydney, a Bondi Beach é mundialmente reconhecida como a praia mais famosa da Austrália, atraindo milhares de turistas, surfistas e moradores locais, especialmente nos finais de semana.