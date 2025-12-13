Menu
POLÍTICA
LEI MAGNITSKY

Lula revela conversa com Trump sobre retirada de sanção contra Moraes

Petista disse que a retirada da sanção foi uma “vitória da democracia brasileira”

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

13/12/2025 - 7:41 h
Lula discursou no lançamento do novo canal de notícias SBT News.
Lula discursou no lançamento do novo canal de notícias SBT News.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que conversou com a sua contraparte norte-americana, Donald Trump, sobre a retirada da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A fala foi dita durante discurso no lançamento do novo canal de notícias SBT News, em São Paulo, na sexta-feira, 12, que contou com a participação de diversas autoridades, como o próprio Moraes. O petista disse que a retirada da sanção foi uma “vitória da democracia brasileira”.

“Ele (Trump) perguntou: “é bom para você?”. Eu falei: “não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte para nós é uma coisa muito importante. E eu fiquei muito feliz”, disse Lula.

Leia Também:

Lula, Alexandre de Moraes e Tarcísio surgem juntos após prisão de Bolsonaro
Jerônimo reage ao fim da sanção contra Moraes: "Força da diplomacia"
Eduardo Bolsonaro lamenta fim de restrições contra Moraes

Lula lembrou que neste sábado, 13 de dezembro, Moraes faz aniversário e brincou que a decisão de Trump teria sido um “presente” ao ministro.

“O Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo a Constituição brasileira. Não é possível admitir que um presidente de um país possa punir, com as leis dele, autoridades de outro país que estão em defesa da democracia. Portanto, a sua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira”, disse Lula.

Retirada

Na sexta-feira, 12, o governo dos Estados Unidos suspendeu retirou o nome do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), da lista de restrições do país. O magistrado, assim como sua esposa, Viviane de Moraes, havia sido enquadrado na Lei Magnitsky.

Moraes foi alvo da sanção em julho deste ano, após articulação que envolveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), hoje em 'autoexílio' nos Estados Unidos, e o presidente Donald Trump. A ideia era responder aos movimentos do ministro, que determinou, no mesmo mês, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em regime domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

Lei Magnitsky

Citada por opositores de Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky entrou em vigor em dezembro de 2012, direcionada a atender questões comerciais e de direitos humanos.

Oficialmente, a medida tem o nome de 'Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012', homenageando o advogado tributário Sergei Magnitsky.

A lei permite que estrangeiros que tenham cometido violações consideradas graves contra os direitos humanos, assim como crimes de corrupção, sejam punidos com sanções econômicas.

Alexandre de Moraes Lei Magnitsky Lula trump

